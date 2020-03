Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Spielbetrieb im Niedersächsischen Fußball-Verband bis zum 19. April ausgesetzt worden. Wie es danach weitergehen soll, vermag noch niemand zu sagen. (Armer/dpa)

Tja, Dennis, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Außerdem freue ich mich über jede Art von Sozialkontakt in diesen merkwürdigen Zeiten. Sogar mit Dir. Nein, Spaß beiseite.

Traurig, aber wahr. Aus aktuellem Anlass mussten wir das „Schott the Dohr“ einfach vorziehen, um über die Corona-Krise zu quatschen. Du als Fußballer a.D. und Muckibuden-Besucher kannst Dir das ja gar nicht vorstellen, wie das ist ohne Fußball. Erst wurde der Spielbetrieb bei meiner U 9-Mannschaft eingestellt, dann der Ü 40-Punktspielbetrieb. Und meine Premiere als Schiri ist auch auf unbestimmte Zeit verschoben…

Mehr zum Thema Fußball in Zeiten von Corona Verein(t) in der Unsicherheit Normal ist seit dem vergangenen Wochenende nichts mehr. Das Wetter? Unwichtig! Das vorherrschende ... mehr »

(lacht) Über diesen ersten Einsatz werden wir aber definitiv nicht berichten. Die Frage ist ja wirklich, was passiert jetzt? Wir sind uns wohl alle einig, dass auch nach Ostern noch nicht gespielt werden kann – sofern die strengen Maßnahmen im „social distancing“ aufrechterhalten bleiben sollen. Was ja im Sinne der Sache wäre. Spätestens dann muss die Frage gestellt werden? Saisonabbruch? Spielen bis in die Ferien?

Ich glaube, dass das oberste Priorität beim Verband hat. Deshalb wird im Notfall auch bis zum Wochenende 27./28. Juni gespielt werden. Bis dahin könnte man locker sechs bis sieben ausgefallene Punktspiele nachholen. Bei einem Saisonabbruch stellt sich halt die Frage: Wie werte ich das dann? Saison neu starten? Oder vielleicht keine Absteiger und dafür die Ligen vergrößern? Aber die Oberliga hat beispielsweise jetzt schon 18 Teams. Wenn da aus jeder Landesliga noch vier Teams hochkommen, sind es schon 22. Wie soll das gehen im Amateurfußball?

Mehr zum Thema Coronavirus Erste Sportveranstaltungen im Landkreis Osterholz abgesagt Der Sport im Landkreis Osterholz hat seine ersten Coronavrius-bedingten Absagen zu verzeichnen. So ... mehr »

Ja, und das hat uns doch nicht wirklich überrascht, oder? Dass dort schon seit Jahren aus einem Elfenbeinturm heraus und im Sinne eines auf Profit ausgelegten Wirtschaftsunternehmen entschieden wird, haben die feinen Herren damit nur noch einmal eindrucksvoll untermauert. Das ist eigentlich schon lange nicht mehr der Fußball, dem wir alle zujubeln sollten. Da sind mir meine Amateure doch lieber. Und die stehen ja nun vor ganz neuen Herausforderungen. Was tun am Dienstag- und Donnerstagabend?

In diesem Zusammenhang frage ich mich ja mittlerweile: Steigt in den kommenden Monaten wohl eher die Geburten- oder die Scheidungsrate?

... ja ja, Entschuldigung. Also, wenn jetzt bald die Ausgangssperre kommen sollte, können die Sportler ja nicht mal mehr abends joggen gehen. Dann heißt es: Hanteln stemmen und dabei „Germanys Next Topmodel“ gucken. Ich glaub‘, Du guckst das ja ohnehin ganz gerne, oder?

Haha. Jetzt ist sogar Darts in England flächendeckend abgesagt worden… das war mein Alternativprogramm für den Donnerstagabend. Nun ja, am Ende müssen wir da durch. Durch die sportfreie Zeit und die Topmodels. Jedenfalls zeigt mir die aktuelle Lage mal wieder sehr deutlich, wie dankbar man für ganz normalen Alltag sein sollte. Und wie schön es doch eigentlich ist, wenn man zwei- oder dreimal die Woche abends für drei Stunden beim Training ist. Mir ist völlig unbegreiflich, wieso das für viele junge Leute heute so eine Last zu sein scheint. Wieso fehlt bei so vielen die Lust auf das Hobby?

Mehr zum Thema Handball-Bremen-Liga HSG LiGra: Lauf-Challenges gegen das Ungewisse Wie fit halten in Zeiten der Corona-Krise? Die HSG LiGra macht aus der Not eine Tugend und ... mehr »

Am Ende sollte einfach jeder froh sein, ein bisschen Normalität in seinem Alltag zu haben. Aber wer unter der Woche schon keinen Bock auf 90 Minuten Action mit seiner Truppe hat, wird jetzt wohl nicht zum Trainingsweltmeister mutieren. Am Ende ist das ja auch der Grund, warum ein Oliver Schilling vom VSK Osterholz-Scharmbeck ganz offen sagt: Ich habe keine Lust mehr.

Es geht bei Oliver auch keinesfalls um die sportlichen Enttäuschungen, sprich Niederlagen – damit kommt er klar. Wenn auch schwer. Es geht um die Priorisierung. Gesundheit ist das allerwichtigste im Leben. Deshalb ist es richtig, dass jetzt kein Fußball gespielt wird. Aber wenn es wieder soweit ist, sollten wir dankbar sein, für jede Partie, für jedes Training, das ausgetragen werden kann. Und vor allem: dankbar über jeden sportlichen Sozialkontakt, den wir haben. Sei es mit dem Schiedsrichter, dem Gegner oder dem eigenen Teamkameraden.

Zur Person

Die Sportredaktion

widmet sich in einer Sonderausgabe dem Amateursport in Zeiten der Corona-Krise. In unserem etwas anderen Redaktionsgespräch reden wir dabei auch über die Dinge, für die im redaktionellen Alltag oftmals kein Platz in der Zeitung ist. Nicht immer einer Meinung, aber meinungsstark. Nicht immer bierernst, aber mit voller Überzeugung für den hiesigen Amateursport. „Schott the Dohr“ SPEZIAL – Tobias Dohr (oben) und Dennis Schott reden über Amateursport in verrückten Zeiten.