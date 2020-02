Lücke gefunden: Nele Lemke (hier auf einem Archivbild) holte mit den TVF-Basketballerinnen in Meppen einen wichtigen Sieg. (Christian Kosak)

Falkenberg. „Es war eine geschlossene Teamleistung. Alle haben an einem Strang gezogen. Dabei hat jede Spielerin ihren Rhythmus im Spiel gefunden“, bilanzierte Falkenbergs Trainer Kevin Knoche. Sein Team habe in den vergangenen Wochen stark daran gearbeitet, weg vom „Halli-Galli-Basketball“ zu kommen, also nicht mehr nur noch mit Kraft und Tempo mit dem Kopf durch die Wand zu gehen.

„Ich freue mich darüber, endlich diesen gewünschten Fortschritt im Spiel zu sehen, an dem wir im Training arbeiten“, frohlockte Knoche. Das Training sei gerade in den jüngsten Wochen besonders erfolgreich und intensiv gewesen. „Wir schaffen es zudem immer mehr, durch diese Spiel- und Trainingsweise unsere Zugänge zu integrieren. Mit der neuen Spielweise konnten wir den Gegner über das gesamte Spiel kontrollieren und haben diesem auch keine Chance gelassen, zurückzukommen“, teilte Kevin Knoche mit. Besonders durch eine disziplinierte Defensive und eine gute Struktur habe seine Formation die Leistung über das gesamte Spiel konstant halten können. „Wir lassen uns nicht mehr aus der Ruhe bringen, unser System auch konsequent zu spielen. Das war schon ein sehr solider Auftritt meiner Mannschaft. Wir haben uns auch von der Intensität der Gastgeberinnen in der Halle und den Comeback-Versuchen des Gegners, der uns in der zweiten Hälfte mit einer Ganzfeldpresse beeindrucken wollte, nicht beeinflussen lassen“, stellte Knoche fest.

Mehr zum Thema Basketball-Oberliga der Frauen TV Falkenberg kassiert fünfte Pleite in Folge Neues Jahr, alte Leiden: Auch in der Rückrunde wille es für den TV Falkenberg nicht klappen. Beim ... mehr »

In der Anfangsphase war besonders Lena Kunkemöller beim Gast hellwach. Sie glich zunächst zum 2:2 aus und brachte ihre Farben dann mit einem Dreier sogar mit 5:4 in Führung. In der Folgezeit ging es im sehr ausgeglichenen ersten Viertel hin und her. Nach sieben Minuten verschaffte Falkenbergs Aufbauspielerin Marina Karmelic ihrem Team mit zwei Körben in Serie beim 17:13 den ersten etwas größeren Vorsprung. Doch nach zehn Minuten verkürzten die Emsländerinnen wieder auf 17:19. Das zweite Viertel gehörte dann voll und ganz den Gästen.

Nele Lemke sorgte mit einem Drei-Punkte-Wurf für eine 28:20-Führung für den Aufsteiger. Lena Kunkemöller erhöhte dann sogar auf 30:20. Bis zum Ende der ersten Halbzeit wuchs der Abstand schließlich noch auf 15 Zähler an. Dabei übernahm vor allem Marina Karmelic mit drei Körben Verantwortung. Zu Beginn des dritten Abschnitts verringerte die Heimformation den Rückstand dann aber zunächst auf 32:42. Doch allen voran Marina Karmelic hielt nun kräftig dagegen und sorgte mit zwölf Punkten in dieser Phase dafür, dass sich der Vorsprung des Liganeulings am Ende des dritten Viertels wieder auf 15 Punkte erhöhte.

Zur Mitte des letzten Durchgangs musste Karmelic dann aber mit fünf Fouls das Feld verlassen. „Das konnte keiner so richtig verstehen. Da ist etwas am Tisch schiefgelaufen. Aber auch das haben wir so hingenommen und einfach weiter gespielt“, ließ Kevin Knoche wissen. Das Heimteam kam aber noch einmal bis auf zehn Punkte heran. Kurz vor Ende leistete sich dann mit Regina Foremny noch eine zweite Leistungsträgerin bei den Falkenbergerinnen ihr fünftes Foul. „Letztlich hat das aber auch keinen Unterschied mehr gemacht“, versicherte Knoche.

Der Gast konnte deshalb großzügig darüber hinwegsehen, dass Meppen das vierte Viertel mit 14:9 zu seinen Gunsten entschied. Regina Foremny drehte im vierten Abschnitt vor ihrer Herausstellung auch noch einmal so richtig auf. Auf ihr Konto gingen sechs der neun Zähler für das Team um Nazan Köker. Spätestens nach dem Korb von Sarah Kettler zum 64:50 war eine Minute vor Ultimo klar, dass Falkenberg das Spiel gewinnen würde.

TV Falkenberg: Lemke (5), Siafaka, Kettler (12), Köker, Karmelic (25), Kunkemöller (13), Foremny (8), Oelker (1)

Weitere Informationen

et lit molorae