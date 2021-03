Seit Monaten sind die Schiedsrichter des Kreisfußballverbandes Osterholz ohne Praxis. Ähnlich verhält es sich infolge der Corona-Pandemie auch mit den Fortbildungen. Kreisschiedsrichterobmann Thomas Rehberg (VfL Ohlenstedt) bestätigte auf Nachfrage, dass virtuelle Lehrabende für die Unparteiischen aktuell im NFV-Kreis Osterholz noch kein Thema sind. Andere Kreise halten zur Auffrischung der Regelkenntnisse bereits seit Monaten Weiterbildungen per Videokonferenz ab. Schiedsrichterlehrwart Marcus Nettelmann (SV Grün-Weiß Beckedorf) machte als Lehrer in der Vergangenheit bereits einige negative Erfahrungen beim Online-Unterricht. Angesichts aufgetretener technischer Probleme sieht sich der Kreisschiedsrichterausschuss derzeit noch nicht in der Lage, Online-Lehrveranstaltungen anzubieten. Auf längere Sicht hofft Rehberg inständig darauf, wieder einen Präsenzunterricht in Osterholz-Scharmbeck anzubieten.