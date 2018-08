Reinhold Heinrich (links) traf in der vergangenen Saison 30 Mal für den 1. FC Osterholz-Scharmbeck. Seine Form kann für den Kreisliga-Neuling in der kommenden Serie entscheidend sein. (Maximilian von Lachner)

Auf der Suche nach dem Nachfolger von Meister TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf begibt sich die Fußball-Kreisliga Osterholz im Spieljahr 2018/19. Die besten Titelchancen werden allgemein dem FC Hansa Schwanewede eingeräumt. Profi Lucas Höler (SC Freiburg) wird in der Ferne mitfiebern, ob den Heidestadion-Kickern nach dem Kronprinzenplatz 2017/18 diesmal der große Wurf gelingt. Die Qualität dafür ist im Spielerkader zweifelsohne vorhanden.

Die Fußball-Kreisliga Osterholz erfüllt im Gegensatz zur Vorsaison mit 16 Mannschaften wiederum die Sollzahl. Vor Jahresfrist schloss der Spielbetrieb in der höchsten Kreisstaffel nach dem Rückzug des SV Vorwärts Buschhausen lediglich 15 Teams ein. Die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf (Aufsteiger zur Bezirksliga 3), VfR Seebergen/Rautendorf und Barisspor (Absteiger in die 1. Kreisklasse) haben die Staffel verlassen. Der TSV Wallhöfen, FC Worpswede (Absteiger aus der Bezirksliga 3), 1. FC Osterholz-Scharmbeck und die SG Platjenwerbe (Aufsteiger aus der 1. Kreisklasse) werden als Neulinge in der Beletage des Kreisfußballs gelistet. Hinter der der Mannschaft des TSV Wallhöfen steht allerdings ein dickes Fragezeichen. Der Verein, der in Spitzenzeiten allein vier Herrenmannschaften unterhielt, geht schweren Zeiten entgegen. Der TSV Wallhöfen musste in der Sommer-Transferperiode praktisch ein komplettes Team in alle Himmelsrichtungen ziehen lassen. Marc Bullwinkel steht als Nachfolger von Trainer Patrick Bauer vor einer Herkulesaufgabe. Den Schwarz-Weißen droht nach der Abmeldung der vierten, dritten und zweiten Herren mit einem etwaigen Rückzug der ersten Herren der Super-GAU.

Mit der neuen Serie übernehmen fünf neue Trainer ihr Amt Dabei handelt es sich um Kai Schnur (TSV Dannenberg), Raoul Kanitz (SV Lilienthal-Falkenberg II), Lorenz Gehrmann (VSK Osterholz-Scharmbeck II), Marc Bullwinkel (TSV Wallhöfen) und Patrick Wellbrock (FC Worpswede). Raoul Kanitz und Patrick Wellbrock liefen noch in der Vorsaison als Spieler für ihr Team auf. Gero Thiel (FC Hambergen II) ist inzwischen dienstältester Cheftrainer in der Kreisliga Osterholz (seit Saison 2015/16 dabei).

Mehr Niveau in der neuen Serie

Der Zebra-Reservecoach sieht keinen Überflieger in der Kreisliga Osterholz. „Es wird eine spannende Serie. Mit Hansa und Worpswede als Titelfavoriten. Bornreihe II kann oben mit reinkommen“, bekundete Gero Thiel. Der Langzeit-Trainer beim FC Hambergen erwartet mehr Niveau als in der vorherigen Spielzeit. „Die Kreisliga dürfte schon ein bisschen stärker sein“, prophezeit Gero Thiel. Dies hängt auch mit den beiden Aufsteigern zusammen. „Den 1. FC Osterholz-Scharmbeck erwarte ich richtig stark. Platjenwerbe hat auf der Sportwoche einen guten Eindruck hinterlassen“, rechnet Gero Thiel mit allerhand Qualität der beförderten Mannschaften. Vier der 16 Trainer legten sich auf einen Titelfavoriten fest. Sven Sohn (SV Aschwarden), Julian Gelies (SV Blau-Weiß Bornreihe II), Torsten Kentel (SV Löhnhorst) und Jan Haarde (SG Platjenwerbe) gaben ihr Votum für den FC Hansa Schwanewede ab.

Auf Spielerseite hofft der ambitionierte FC Worpswede, die Baustelle im Tor endgültig geschlossen zu haben. Der Verein aus dem Künstlerdorf angelte sich mit Stephen Osei den bedeutend höherklassig veranlagten Stammtorwart des Bezirksligisten SV Lilienthal-Falkenberg. Der FC Worpswede musste zugleich einen Wechselkönig gehen lassen. Marcel Helm zog es zum TuS Schwachhausen. Der Stürmer wechselte in der Vorsaison in der Sommerpause (vom VfR Seebergen/Rautendorf zum TSV Worphausen) und in der Winterpause (vom TSV Worphausen zum FC Worpswede). Mit Keno Liebschner (vom ASV Ihlpohl zum FC Hambergen, 32 Saisontore) hat ein Knipser der Staffel den Rücken gekehrt. Dafür kommen mit Reinhold Heinrich (1. FC Osterholz-Scharmbeck, 30) und Philip Hecke (SG Platjenwerbe, 25 für den SV Grün-Weiß Beckedorf) zwei Torjäger hinzu. Die Ballermänner der Fußball-Kreisliga Osterholz kamen in der Spielzeit 2017/18 vom FC Hansa Schwanewede. Daniel Gaese und Jonas Neumann sind mit 33 Saisontoren aufgelistet. Marc Holler (SV Aschwarden, 25 Treffer) verpasste den inoffiziellen Titel des Torschützenkönigs durch eine langwierige Knieblessur. Der SV Aschwarden läutet am Donnerstag, 9. August (19.30 Uhr), beim VSK Osterholz-Scharmbeck II die neue Spielserie ein.