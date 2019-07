Zu viele Chancen ausgelassen: Janluca Grove (hier auf einem Archivbild) muss mit der TuSG ums Weiterkommen bei der eigenen Sportwoche bangen. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Calvin Vrampe – so hieß der Unglücksrabe bei der TuSG Ritterhude. Der Defensivspezialist verlängerte einen Freistoß im Match der heimischen Fußball-Sportwoche nach einer Viertelstunde mit dem Kopf zum goldenen Tor für die DJK Germania Blumenthal in die eigenen Maschen. Damit sinken die Chancen der Gastgeber auf das Halbfinale deutlich. Schließlich wartet am heutigen Mittwoch im abschließenden Spiel der Gruppe A die favorisierte SG Aumund-Vegesack. Diese unterlag allerdings überraschend dem Bezirksliga-Aufsteiger 1. FC Burg mit 1:3.

SG Aumund-Vegesack – 1. FC Burg 1:3 (0:1): Weil der Bremen-Ligist bereits sein drittes Spiel innerhalb von nur drei Tagen absolvierte, warf SAV-Coach Björn Krämer die große Rotationsmaschine an. So fanden sich unter anderem auch Co-Trainer Issam El-Madhoun und Muhamed Hodzic in der Mannschaft wieder, der seine Laufbahn eigentlich bereits beendet hatte. „Wir sind aber dennoch gut in die Partie gestartet, auch wenn wir uns nicht ganz so auf der Höhe wie in den vergangenen Spielen befunden haben“, sagte SAV-Betreuer Mark Fichtner. Und deshalb sei es so gekommen, wie es kommen musste.

Der ehemalige Ritterhuder Denis Schumann brachte den Außenseiter aus der Bezirksliga Bremen nach einer Vorlage von Kevin Stepput im zweiten Versuch in Führung. Den ersten Anlauf hatte Vegesacks Keeper Stephan Wiese noch abgeblockt (9.). „Nach der Pause hatten wir gute Möglichkeiten zum Ausgleich, kassieren aber nach einem Konter durch einen Elfmeter das 0:2“, berichtete Fichtner. Dabei foulte Stephan Wiese Julian Kubicek. Kevin Stepput verwandelte den fälligen Elfmeter sicher.

Mit einem weiteren Konter machte Benett Heimer bei einer feinen Einzelleistung mit dem 3:0 alles klar (46.). Fünf Minuten zuvor hatte Julian Kubicek auch noch den Pfosten anvisiert. Das 1:3 von Joker Alexander Schlobohm kam zu spät. „Der Drops war gelutscht“, traf Mark Fichtner den Nagel auf den Kopf. Die Burger standen auch gut in der Abwehr. „Wir werden unseren Sieg aber vernünftig einordnen. Unser Gegner war im vierten Spiel innerhalb von fünf Tagen einfach platt. Dies soll unsere gute Leistung aber nicht schmälern“, erklärte Burgs Übungsleiter Sascha Steinbusch.

DJK Blumenthal – TuSG Ritterhude 1:0 (1:0): Der aus dem Urlaub zurückgekehrte TuSG-Trainer Torsten Just vertraute erst einmal einer Art B-Elf. „Ich würde aber nicht von einer B-Elf sprechen. Vielmehr habe ich erst einmal die jungen Spieler gebracht“, sagte Just. Er habe auch an der Taktik feilen wollen. Dieser Schuss ging in der ersten Halbzeit voll nach hinten los. „Unser Problem war, dass wir nicht miteinander gesprochen und viel zu große Lücken zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen gezeigt haben“, redete Ritterhudes Goalgetter Marcel Meyer Tacheles. Der Angreifer bemängelte auch die vielen Ballverluste. Zur zweiten Hälfte tauschte Torsten Just kräftig durch. Unter anderem übernahm Niklas Kutz nun auch wieder die Kapitänsbinde von Calvin Vrampe. „In der zweiten Halbzeit habe ich mehr Erfahrung reingebracht. Da haben wir es dann auch besser gemacht“, ließ Just wissen.

Nachdem Hilko Kaum im ersten Abschnitt mit einem unbedrängten Spannschuss über den Querbalken die einzige nennenswerte Gelegenheit der Hausherren ausgelassen hatte, häuften sich nun die Chancen des Absteigers aus der Landesliga. Janluca Grove tauchte zweimal aussichtsreich vor dem DJK-Gehäuse auf, entschied sich aber beide Male für ein Abspiel, das jedoch nicht präzise genug war. In der 43. Minute visierte Grove auch noch einmal mit einem Eckball den langen Pfosten an. Paul Pinkawa köpfte das Spielgerät zudem nach einem Eckstoß ans Lattenkreuz. „Wir hätten das Spiel am Ende auch noch gut und gerne mit 3:1 oder 4:1 gewinnen können“, urteilte Torsten Just.