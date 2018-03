Verbandsliga, wir kommen: Mit nagelneuen Meistershirts warfen sich die VSK-Volleyballer in Pose. Das Foto zeigt Andreas Knappe, Peter Zimmermann, Jens Ahlers, Sascha Tietjen, Recep Divanoglu (hinten von links), Utz Jablonski, Christian Koch, Hanno Holschen (kniend von links) sowie Torsten Heitmann (vorne liegend). (Frei)

Wilstedt/Osterholz-Scharmbeck. Die Volleyballer des VSK Osterholz-Scharmbeck haben sich entschieden: Nach der Meisterschaft in der Landesliga 3 werden die Männer um Spielertrainer Recep Divanoglu ab der kommenden Saison in der Verbandsliga aufschlagen. Die abschließende 0:3-Pleite hatte diesbezüglich keine Auswirkungen mehr. Anders sah das beim MTV Wilstedt aus. Der verspielte nämlich durch zwei finale 0:3-Schlappen noch den Relegationsplatz und muss zurück in die Bezirksliga.

MTV Wilstedt – VfL Stade 0:3 (22:25, 16:25, 19:25): Um über den Umweg der Relegation doch noch den Klassenerhalt zu schaffen, hätten die Wilstedter im Duell mit dem direkten Konkurrenten aus Stade unbedingt gewinnen müssen. Entsprechend hoch war der Druck für das Team um Spielertrainer Heiko Wulff, dem bis auf Jasper van de Ven immerhin alle Spieler zur Verfügung standen.

Die Wilstedter führten zunächst bis Mitte des Satzes, mussten dann aber über 22:23 den ersten Durchgang doch noch abgeben. Besonders über die Mitte machte Stade viel Druck. „Deshalb haben wir unsere Aufstellung um drei Positionen rotiert, um den stärkeren Block dagegenzustellen“, berichtete Wulff. Doch der gewünschte Effekt blieb aus. Die Gäste setzten sich früh ab und brachten auch Satz zwei nach Hause.

Der MTV-Spielertrainer versuchte, einen weiteren, einen letzten Impuls zu setzen und beorderte Thorsten Poppe von der Diagonalposition auf die Mitte, während Lasse Kück in die Diagonale ging. Holger Meyer übernahm das Zuspiel von Markus Maiwald. Und der Plan schien tatsächlich aufzugehen. Die Wilstedter führten mit 8:4, konnten ihre Eigenfehler aber weiterhin nicht minimieren, sodass Stade bei 16:16 wieder ausglich. Der Faden war erneut gerissen und kurze Zeit später war das Spiel verloren – und der Wilstedter Abstieg besiegelt.

MTV Wilstedt – TSV Stelle 0:3 (11:25, 21:25, 22:25): Gegen den Vizemeister hingen die Trauben dann im zweiten Spiel des Tages erwartungsgemäß zu hoch. Satz eins war über 4:11 und 7:19 schnell entschieden. Die Wilstedter nutzten dieses „Abschiedsspiel“, um allen Akteuren noch einmal Einsatzzeit zu gönnen. Immerhin führten die Hausherren zu Beginn des zweiten Satzes dann einmal kurz mit 6:2, doch bereits bei 8:8 hatte Stelle das Blatt wieder gewendet.

Ähnlich wie im zweiten Durchgang wehrten sich die Wilstedter aber nach Kräften und stemmten sich mit großer Moral gegen das drohende 0:3 – das letztlich aber doch nicht zu verhindern war. „Also werden wir dann wieder einmal versuchen, den direkten Aufstieg zu ergattern“, sagte Heiko Wulff, dem bis auf Jasper van de Ven wohl der komplette Kader erhalten bleibt.

MTV Wilstedt: Bischoff, Erdmann, Kück, Maiwald, Meyer, Poppe, Schreiber, Viebrock, Wulff, Zilke, Ziegler

TSV Buxtehude-Altkloster II – VSK Osterholz-Scharmbeck 3:0 (25:21, 25:21, 25:15): Was am Ende in der Tabelle noch einmal knapp aussieht, war es in Wirklichkeit nicht. Denn bereits vor der Partie hatte das Team um Spielertrainer Recep Divanoglu als Meister festgestanden. Denn bei Punktgleichheit entscheidet in dieser Saison nicht das bessere Satzverhältnis, sondern die Anzahl der Saisonsiege. Und da lagen die Kreisstädter bereits vor dem letzten Saisonauftritt unheinholbar vor Vizemeister TSV Stelle.

Vielleicht erklärt das die Leistung des VSK in Buxtehude. „Es ist ja nicht so, dass wir nicht wollten“, sagte Divanoglu, „aber wir haben es einfach nicht mehr geschafft, die nötige Spannung aufzubauen.“ Zudem fehlte mit Marcus Balzer ein ganz wichtiger Akteur. Auch der angeschlagene Utz Jablonski konnte nicht auflaufen und zu allem Überfluss hatte Christian Koch seine Kontaktlinsen vergessen und beließ es deshalb bei einem Kurzauftritt in Satz drei. Immerhin hatte Koch sich um die nagelneuen Meistershirts gekümmert und konnte die Laune seiner Kollegen dann wenigstens ein bisschen aufhellen.

Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt. Lediglich im zweiten Satz führte der VSK einmal kurz (11:8), ansonsten rannten die Gäste permanent einem Rückstand nach. Vor allem die Annahme bereitete den Kreisstädtern große Probleme an diesem Tag. „Ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir zuletzt 0:3 verloren haben“, sagte Divanoglu. Letztlich war das aber auch nicht wichtig. Vielmehr freute sich der VSK-Spielertrainer über eine überragende Spielzeit mit zwölf Siegen aus 14 Saisonspielen.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Ahlers, Divanoglu, Heitmann, Holschen, Koch, Tietjen, Zimmermann