Ein Jahr auf der Bank reicht: Trainerin Alena Böttjer (links) möchte in der nächsten Saison wieder auf das Spielfeld zurückkehren. (Werner Maass)

Osterholz-Scharmbeck. Die Saison in der Basketball-Oberliga der Damen wurde sehr anständig zu Ende gebracht. Zwar ohne Sieg, gegen die Linden Dudes gab es in der Menckehalle eine 59:69 (30:35)-Niederlage. Doch immerhin, die Leistung stimmte gegen einen sehr stark aufspielenden Gegner. Doch das war am Ende nicht viel mehr als nur eine Randnotiz. Viel spannender war und ist die Frage, wie es weitergehen wird beim BC VSK Osterholz-Scharmbeck, denn die Trainerin Alena Böttjer will in der nächsten Saison wieder auf das Feld zurückkehren. Ausschließlich als Spielerin. Mit der Konsequenz, dass sich der VSK auf Trainersuche befindet.

"Ich möchte wieder Basketball spielen, ich habe mich daher aus dem Amt der Trainerin verabschiedet. Und als Spielertrainerin kommt für mich definitiv nicht in Frage." Aus den Worten von Alena Böttjer klang eine riesengroße Sehnsucht, nach ihrem Kreuzbandriss endlich wieder auf dem Spielfeld zu stehen. Um Dreier zu werfen, geschickte Pässe zu geben, den Gegnerinnen die Bälle zu klauen und Fastbreaks zu laufen. Ihr Genesungsprozess neigt sich dem Ende zu, die Operation ist ein knappes Jahr her. Mit der 29-Jährigen kehrt dann die Denkerin und Lenkerin des VSK auf das Feld zurück.

Auf der Trainerposition hingegen herrscht noch ein großes Vakuum. Zur Suche eines Nachfolgers sagte Alena Böttjer nur: "Wir hören uns jetzt erstmal um." Und zu den Planungen für die Zusammensetzung der Mannschaft: "Jetzt ist erstmal Pause angesagt. Alle Spielerinnen müssen sich erholen. Mitte April treffen wir uns dann zur Besprechung. Die Zeit wird zeigen, was kommen wird."

In dieser Mannschaftssitzung könnte allerhand auf den VSK zukommen. Und das Resultat ist völlig ergebnisoffen, wie der Basketball-Spartenleiter Markus Dannenbaum unumwunden einräumt. Vor allem, weil in der Saison in Oberligakader der Mannschaft sehr knapp besetzt war. Zuletzt standen lediglich neun Spielerinnen zur Verfügung, so mussten Simone und Judith Dannenbaum sowie Maren Jacob mehrfach aushelfen. Markus Dannenbaum bereitet sich daher gedanklich auf den worst case vor: "Wenn vier oder fünf Spielerinnen aus den verschiedensten Gründen gehen, dann kann es durchaus dazu kommen, dass wir keine Damenmannschaft melden werden. Oder aber, dass wir eine Liga tiefer in der Bezirksoberliga antreten." Dabei blickt der VSK auf eine erfolgreiche Saison in der Oberliga zurück, das Team hat sich mit drei Siegen und Rang fünf in der Abschlusstabelle sehr gut verkauft.

Nach den Osterferien wird also Tacheles geredet beim VSK, bis dahin hält Markus Dannenbaum still. Den ersten Impuls erwartet Dannenbaum von der Mannschaft. Erst wenn fest steht, dass eine Mannschaft zur Verfügung steht, will er sich ans Telefon setzen und die nötigen Gespräche führen. Markus Dannenbaum gibt sich trotz der ungewissen Lage im Lager des BC VSK Osterholz-Scharmbeck völlig tiefenentspannt: "Jetzt erstmal zwei oder drei Wochen komplett ohne Basketball – das hat doch auch etwas."