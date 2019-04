Osterholz-Scharmbeck. Schiedsrichter Schams Golzari hatte bereits die zweiminütige Nachspielzeit eingeläutet, da bekam der Gast vom MTV Riede beim knapp in Führung liegenden VSK Osterholz-Scharmbeck noch einen Freistoß – an der Mittellinie. Der lange Ball kam an den rechten Pfosten, am und im VSK-Strafraum aber herrschte kollektive Unaufmerksamkeit der Platzherren, und Kai Schumacher durfte aus spitzem Winkel noch das 1:1 erzielen, das Endergebnis in dieser Partie der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3.

Während die Rieder ihr Glück gar nicht fassen konnten, war VSK-Trainer Oliver Schilling stocksauer. Da nutze sein Team eigene Chancen nicht, „und in der letzten Minute sind wir nicht auf Spannung – und das schon mehrfach in dieser Saison“. So viel Klartext war wohl wieder mal nötig. Der Auftritt der VSK-Elf an sich war bis zur 90. Minute engagiert, wenn auch nur mit einem zählbaren Treffer angereichert.

Und dieses Führungstor für den VSK war ebenfalls in der Nachspielzeit gefallen, quasi als Vollendung der ersten Hälfte. Nachdem Ecken von der linken Seiten nichts eingebracht hatten, kam dieser erste Standard von rechts, hereingegeben von Steffen Gardianczik. Ercan Polat stemmte vor dem Tor kraftvoll seinen Kopf gegen den Ball – es hieß 1:0.

Weitere Treffer für den VSK in diesem kampfbetonten, schnellen Spiel wären tatsächlich möglich gewesen, so nach einer Patrick-Hirsch-Ecke (16.), per Kopf durch Polat (22.) oder Patrick Hirsch (24.) sowie bei einem 22-Meter-Freistoß von Hussain Taha (26.). Selbst in Durchgang zwei hätten Sergej Baitler (77.), Juri Kiekhöfer (79.) oder Felix Gartelmann (90.) noch treffen können – und damit vorzeitig für Ruhe an der Ergebnisfront sorgen können. Stattdessen brachten sich die VSKer sogar noch spät um den Lohn für einen eigentlich leidenschaftlich geführten Fight.