Bezirksliga 3, Staffel 2: Nach zwei Siegen am Stück blickt der VSK Osterholz-Scharmbeck voller Selbstbewusstsein auf das Heimspiel gegen den punktgleichen Aufsteiger TSV Fischerhude-Quelkhorn. Mit einem weiteren Erfolg wollen sich die Kreisstädter in der Spitzengruppe festsetzen: „Unser Blick geht nicht nach unten, das Ziel ist die Aufstiegsrunde. Wir sind die stärkere Mannschaft, wollen zuhause die nächsten drei Punkte einfahren und unsere Siegesserie ausbauen“, zeigt sich VSK-Coach Thorsten Westphal. Zuversicht kann die junge Truppe dabei auch aus dem jüngsten 4:2-Sieg in Löhnhorst schöpfen, als ein 0:2-Rückstand noch gedreht wurde. „Das spricht für die Qualität der Jungs. Auch gegen Fischerhude wollen wir guten Fußball zeigen und angriffslustig auftreten“, verspricht VSK-Trainer Westphal.

Sonntag 15 Uhr, Stadion am Klosterholz