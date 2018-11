Bruderpower beim VSK Osterholz-Scharmbeck: Hier feiern Eugen und Kevin Zilke (rechts) einen weiteren Treffer der Grün-Weißen, die nun auf Tabellenplatz zwei stehen. (Tobias Dohr)

Osterholz-Scharmbeck. Der TSV Etelsen – natürlich. Der TSV Ottersberg und der FC Hambergen – sowieso. Der SV Komet Pennigbüttel – vermutlich auch. Aber der VSK Osterholz-Scharmbeck? Nein, die Kreisstädter gehörten nach einer Saison voller Abstiegssorgen sicher nicht zu den Titelfavoriten in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3. Mit den Spielen am Reformationsfeiertag ist das Tabellenbild an der Spitze nun erstmalig weitgehend bereinigt. Und siehe da: Der VSK ist plötzlich erster Verfolger des FC Hambergen.

Immerhin hatte der neue VSK-Coach im Sommer mehr als 15 Neuzugänge einbauen müssen und gemeinsam mit seinem Co-Trainer Frank Müller von einem Findungsjahr gesprochen. Gleichwohl schien die Qualität im Kader gegeben – die Frage war, wie schnell das Trainerduo das riesige Team taktisch und charakterlich auf eine Linie bringen würde. Nach 13 Spielen ist diese Frage beantwortet: Schilling und Müller haben es in Rekordzeit geschafft.

Ein Blick auf diese 13 Partien bringt allerdings kuriose Umstände ans Licht. Zehn Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage stehen bisher in der Bilanz, mit 13 Gegentoren weist der VSK die zweitbeste Defensive auf. Das ist bei genauerem Hinsehen die erste große Überraschung. Denn Schilling hat in den 13 Spielen schon erstaunliche vier Torhüter eingesetzt. Malte Vollstedt (sieben Einsätze), Kevin Meier (drei) und Dustin Hirsch (zwei), am Mittwoch beim 5:1-Sieg über Rot-Weiß Achim stand nun Pelle Buschmann zwischen den Pfosten. „Eigentlich würden wir auf dieser Position lieber nicht so viel wechseln, aber es ging halt nicht anders“, sagt Schilling.

Funktionierende Wechselspieler

Auf (fast) allen anderen Positionen sind die regelmäßigen Wechsel indes durchaus gewollt. „Wenn bei unserem großen Kader ein Spieler mal eine Woche nicht beim Training ist, haben wir nun mal viele andere Optionen. Und angeschlagene Spieler müssen wir nicht unbedingt sofort wieder bringen“, ergänzt Schilling. In beiden Fällen kommt dem VSK-Coach eines zugute: Bisher haben die Einwechselspieler eigentlich immer funktioniert. „Der Druck bleibt so hoch“, sagt Schilling, der sich im jüngsten Heimspiel gegen Achim sogar den Luxus erlauben konnte, Spieler wie Evangelos Liouras, Patrick Hirsch oder Ercan Polat gar nicht erst einzuwechseln.

Ist Tobias Stöhr verletzt, übernimmt Steffen Brünjes den Part als Innenverteidiger. Oder Noah Hilse. Fällt ein Evangelos Liouras aus, können Steffen Gardianczik oder Abel Tsigab ohne Leistungsabfall übernehmen. Der vielseitige Dustin Hirsch kam zwar in allen 13 Spielen zum Einsatz, hat in Kevin Zilke und jetzt auch noch in Rückkehrer Emmanuel Duah aber heftige Konkurrenz. Gegen Achim standen alle drei gleichzeitig auf dem Feld. So lässt es sich in allen Mannschaftsteilen fortführen. Wenn überhaupt, können sich Abwehrchef Hussain Taha, Außenverteidiger Ali Dag, Mittelfeldabräumer Sergej Baitler und Torjäger Eugen Zilke ihrer Plätze sicher sein.

Angesichts der üppigen Kadersituation können es sich Schilling und Müller sogar leisten, einen Rohdiamanten wie Juri Kiekhöfer auch weiterhin bei der U19 spielen zu lassen. Der 18-Jährige war die Entdeckung des Sommers beim VSK und erzielte bei seinen bisherigen acht Einsätzen sechs Treffer. Am vergangenen Wochenende und auch am Mittwoch gegen Achim war Kiekhöfer dennoch bei den A-Junioren im Einsatz. Selbst ein Felix Gartelmann, dessen langfristiger Ausfall vor Saisonbeginn als kaum aufzufangende Schwächung empfunden worden war, wurde bisher kaum vermisst. Gleichwohl dürfte der Mittelfeldmann die Kreisstädter noch stärker machen, sollte er demnächst ins Team zurückkehren. Im Training ist Gartelmann jedenfalls bereits wieder.

Vorfreude auf die Spitzenspiele

Jetzt freuen sie sich beim VSK aber erst einmal auf die anstehenden Spitzenspiele. Denn der Spielplan hat für die Grün-Weißen noch ganz schön was in petto in diesem Jahr: Nach dem spielfreien Wochenende warten nacheinander Etelsen (3.), Pennigbüttel (7.), Ottersberg (4.), Oyten (6.) und Hambergen (1.). Spätestens im Dezember wird also feststehen, wohin die Reise des VSK gehen wird. „Wir haben richtig Bock auf diese Spiele, denn im Gegensatz zu Etelsen, Hambergen oder Ottersberg haben wir absolut keinen Druck“, sagt Schilling und fügt hinzu: „Unser Ziel bis zum Achim-Spiel war es, dranzubleiben an der Spitze.“ Und in der derzeitigen Verfassung gibt es eigentlich kaum einen Grund, warum sich das zeitnah ändern sollte.