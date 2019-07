Traf zum zwischenzeitlichen 2:1: VSK-Akteur Ali Dag (grünes Trikot). (Tobias Dohr)

Osterholz-Scharmbeck. Der Fußball-Bezirksligist kassierte in der 84. und 90. Minute noch die späten Treffer zum 2:3 (1:1)-Endstand.

Dustin Hirsch hatte in der 17. Minute zunächst den Foulelfmeter verursacht, den Jannes Otten zur Hesedorfer Führung verwandelte. Einen Pass von Felix Gartelmann fälschte FSV-Akteur Thomas Hildebrandt dann zum 1:1 ins eigene Tor ab (43.). Zuvor hatten die Kreisstädter um VSK-Coach Oliver Schilling zahlreiche gute Einschussmöglichkeiten ausgelassen. Die Führung gelang dennoch, Ali Dag verwandelte einen an Ben Jessop verursachten Foulelfmeter in der 56. Minute. „Wir haben gut kombiniert und die Chancen stark herausgespielt“, lobte VSK-Trainer Oliver Schilling trotz der unglücklichen Last-Minute-Niederlage.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Stelljes; Dag, van Osten, Dennis Knecht, Gartelmann, Dustin Hirsch, Leskow, Thiel, Johannsen, Taha (eingewechselt: Meier, Eti, P. Hirsch, Polat, Riemer, Liouras, B. Knecht, Jessop).