Osterholz-Scharmbeck. Die 2. Fußball-Kreisklasse Osterholz geht nach einer Nachmeldung in beiden Staffeln nun mit jeweils 14 Teams in die Spielzeit 2019/20. Der VSK Osterholz-Scharmbeck bietet eine Drittformation im Herrenbereich auf. Der Verein aus der Kreisstadt hatte zunächst gehofft, die Mannschaft in der U19-Landesliga unterzubekommen. Laut Junioren-Spielleiter Wolfgang Schönfeld (Bad Bevensen) war dort allerdings für den Tabellenneunten der Vorsaison in der U18-Bezirksliga 2 kein Platz mehr frei.

Dem vorrangig aus Spielern des Jahrgangs 2001 bestehenden Team fehlte hingegen die Motivation, um in der A-Jugend Kreisliga Osterholz aufzulaufen. So meldete der VSK Osterholz-Scharmbeck die Mannschaft nachträglich für den Herrenbereich an. Der Kreisspielausschuss erstellte für die Staffel B der 2. Kreisklasse umgehend einen neuen Spielplan, der ebenso wie der Spielplan für die Staffel A für jedes Team immerhin 26 Punktspiele für die Saison 2019/20 vorsieht.

Die neue Staffel B: SV Blau-Weiß Bornreihe III, SV Vorwärts Buschhausen, ASV Ihlpohl II, SV Löhnhorst II, TSV Meyenburg, TSV Eiche Neu St. Jürgen II, SG Ohlenstedt/Garlstedt II, VSK Osterholz-Scharmbeck III, SV Komet Pennigbüttel III, SG Platjenwerbe II, FC Hansa Schwanewede III, VfR Seebergen/Rautendorf II, TSV Steden/Hellingst II, TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf II