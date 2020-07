Osterholz-Scharmbeck. Der Verein zog seine Mannschaft aus der höchsten Bezirksstaffel zurück. „Personell wäre es zu eng geworden. Wir hatten eh schon einen dünnen Kader“, teilte Spartenleiter Ralf Strömer mit. Drei Spieler kehrten der Mannschaft in der Sommerpause noch den Rücken. „Das ist nicht schön. Auch Corona hat ein Stück dazu beigetragen“, so Strömer weiter.

Der Kreisstadtverein überlegt nun, eventuell eine zweite U19-Mannschaft auf die Beine zu stellen und für den Spielbetrieb auf Kreisebene anzumelden. Emmanuel Duah und Martin Raschen würden für das Team als Trainergespann zur Verfügung stehen. Der VSK spielt mit seiner ersten U19-Mannschaft unter Trainer Oliver Schilling im neuen Spieljahr 20/21 in der Landesliga Lüneburg. Bereits vor dem VSK Osterholz-Scharmbeck meldete der JFV Biber sein Team wegen Personalmangels aus der U18-Landesliga Lüneburg ab, in der nun wohl nur noch neun Mannschaften an den Start gehen werden.