Wie gewohnt eine Bank im Block: VSK-Mannschaftsführer Marcus Balzer, der mit seinem Team aber noch immer um den Klassenerhalt bangen muss. (Sandra Brockmann)

Osterholz-Scharmbeck. Die Volleyballer des VSK Osterholz-Scharmbeck haben im Abstiegskampf der Verbandsliga eine Vorentscheidung verpasst, sich aber durch einen Sieg über den Vorletzten TuS Bloherfelde immerhin eine gute Ausgangslage für das letzte Saisonspiel geschaffen. Mit dem durchaus möglich gewesenen Erfolg über den SV Union Lohne wären die Mannen um Spielertrainer Recep Divanoglu allerdings bereits aller Abstiegssorgen ledig gewesen.

VSK Osterholz-Scharmbeck – SV Union Lohne 1:3 (23:25, 25:17, 22:25, 23:25): Nach der Partie gegen den Tabellendritten aus Lohne war sich VSK-Spielertrainer Recep Divanoglu sicher: „Da war viel mehr drin, wenn wir nicht so fehlerhaft gespielt hätten.“ Für diese These taugte schon der erste Satz als gutes Beispiel. Die Hausherren führten zwischenzeitlich mit 15:12, später dann auch noch mal mit 23:21. Doch am Ende waren es immer wieder die Eigenfehler, die den Vorsprung schmelzen ließen und schließlich im Satzverlust mündeten.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs brachte Divanoglu dann Hartmut Knacke, der am letzten Heimspieltag nach langer Verletzungspause doch noch sein Comeback feierte und dem Team sofort viel Stabilität gab. Über 7:2 und 12:5 spielten die VSK-Herren den Durchgang souverän runter. Zuspieler Peter Zimmermann konnte aus einer stabilen Annahme heraus variabel stellen, Marcus Balzer und Thorsten Heitmann hatten in der Mitte eine absolute Blockhoheit.

Doch diese Sicherheit retteten die Hausherren nicht in den dritten Durchgang. Über 8:11 und 20:20 ging der dritte Satz schließlich knapp verloren. „Lohne war nicht besser, nur machten sie weniger Fehler“, brachte es Divanoglu auf den Punkt. Ähnlich verlief dann auch der vierte Abschnitt, in dem es den Kreisstädtern weiterhin an der Konstanz mangelte. Bei 14:18 wechselte sich Divanoglu selbst ein, es glückte tatsächlich noch einmal der Ausgleich (23:23), doch am Ende wurde es wieder nichts mit dem Satzgewinn. „In diesem Spiel hatten wir echt selbst Schuld“, sagte der enttäuschte VSK-Spielertrainer.

VSK Osterholz-Scharmbeck – TuS Bloherfelde 3:1 (16:25, 25:19, 25:20, 25:10): Nun standen die abstiegsbedrohten VSK-Herren noch mehr unter Druck. Gegen den Vorletzten aus Bloherfelde musste unbedingt ein Sieg her. Doch erst einmal änderte sich nicht viel im Spiel der Hausherren. „Der Gegner startete furios und wir haben nichts zustande gebracht“, berichtete Divanoglu. Entsprechend deutlich ging Satz eins verloren.

Doch dann legten die Gastgeber endlich den Schalter um. Jens Ahlers hatte nun gemeinsam mit Thorsten Heitmann die Mitte übernommen und sorgte dort für einige starke Aktionen. Marcus Balzer erhöhte somit die Optionen über außen und Routinier Hartmut Knacke agierte, als ob er nie weg gewesen wäre. „Nun waren wir nicht mehr zu stoppen“, sagte Divanoglu. Jens „Zenzi“ Ahlers legte sowohl im dritten als auch im vierten Satz eine vorentscheidende Aufschlagserie hin, am Ende ging es über 11:2 und 21:7 ganz schnell.

„Nach dem ersten Satz konnte man wirklich nicht so einen klaren Sieg erwarten“, freute sich Recep Divanoglu. Dennoch nagte die Niederlage im ersten Spiel auch jetzt noch am VSK-Spielertrainer. Denn mit einem Sieg über Lohne hätten die Kreisstädter den Verbandsliga-Klassenerhalt bereits endgültig sicher gehabt. Nun droht bei einer Niederlage am letzten Spieltag bei der SG Ofenerdiek/Ofen doch noch der Absturz auf den Relegationsrang. „Da müssen wir jetzt noch mal alles geben“, blickte Divanoglu schon mal auf das Saisonfinale am Sonnabend, 16. März.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Jablonski, Knappe, Divanoglu, Knacke, Zimmermann, Holschen, Balzer, Heitmann, Ahlers.