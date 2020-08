Osterholz-Scharmbeck. Nach anfänglichem Abtasten ging der VSK nach einer Viertelstunde aber druckvoller und dynamischer zu Werke. „Abläufe und Aufteilung waren dann auch klarer“, freute sich Trainer Thorsten Westphal über die Dominanz seiner Mannschaft.

Belohnt wurde das alsbald mit dem 1:0 (25.). Nach einem Ballgewinn und einem Pass in die Tiefe bezwang Dennis Riemer mit einem kraftvollen Linksschuss aus 18 Metern Burgs Keeper Muammer Eren. Kurz darauf verpasste Bonce Ciftci das 2:0, als er unbedrängt am Burger Torwart scheiterte. Aber auch auf der anderen Seite wahrte Kevin Meier die weiße Weste seines VSK bei einer Burger Chance, als er nervenstark lange stehen blieb und den Schuss abwehrte. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Ciftci auf 2:0, wobei der Burger Keeper kräftig mithalf, weil ihm der Ball durch die Arme flutschte.

„Wir hatten sogar noch ein paar gute Chancen mehr in der ersten Halbzeit“, resümierte Coach Westphal, um nach Wiederanpfiff nicht ganz so zufrieden zu urteilen: „Da haben wir den Vorsprung eher verwaltet.“ Wobei dem VSK-Trainer das 3:0 (57.) dann doch sehr imponierte – vor allem die Art und Weise, wie Linksverteidiger Steffen Gardianczik es erzielte. Nach einem Pass in die Tiefe ließ er den Ball klatschen. Von Neuzugang Martin Janke kam der Steckpass zurück: Gardianczik legte sich die Kugel selbst vor und netzte ein.

Weil die beiden starken Innenverteidiger Dennis Knecht und Tobias Stöhr mit viel Übersicht arbeiteten, blieb es beim gegentorlosen Sieg. Am heutigen Donnerstagabend dürfte die Aufgabe schwerer werden. Da empfängt der VSK um 19.30 Uhr Landesligist TSV Ottersberg. Es ist sozusagen das Abschiedsspiel für den Neu-Ottersberger Patrick Hirsch.

Weitere Informationen

VSK Osterholz-Scharmbeck: Meier; Gardianczik, Helmke, Liouras, Dennis Knecht, Riemer, Stöhr, Benjamin Knecht, Ciftci, Johannsen, Leskow (eingewechselt: Vollstedt, van Osten, Janke, Meierdierks, Taha)

Tore: Dennis Riemer (25.), 2:0 Bonce Ciftci (43.), 3:0 Steffen Gardianczik (57.)

Schiedsrichter: Markus Fischer TMÜ