Osterholz-Scharmbeck. Auch wenn der VSK Osterholz-Scharmbeck die Partie gegen den TSV Etelsen mit 0:3 (0:2) verlor, zeigte das Spiel zumindest in den ersten 45 Minuten, warum sehr wohl beide Mannschaften auf vorderen Plätzen in der Fußball-Bezirksliga 3 zu finden sind. Der Gast aus dem Kreis Verden erwies sich vor allem in Durchgang eins aber eben den Tick cleverer, der dann die zwei entscheidenden Tore brachte.

Der VSK hielt diese gutklassige Begegnung bis zur 18. Minute offen, als die Platzherren den Gast einfach zu leicht zum Abschluss kommen ließen. Etelsens Bastian Reiners durfte unbedrängt abziehen, VSK-Keeper Kevin Meier parierte bravourös, Timo Schöning staubte zum 0:1 ab. Drei Minuten später die nächste nicht so schlaue Aktion eines VSKers: Steffen Gardianczik, überaus spielfreudig und einsatzbereit, rannte Etelsens Christian Heusmann etwas unbeholfen im eigenen Strafraum einfach um; den fälligen Elfmeter verwandelte Christopher Petzold sicher zum 0:2.

„Das ist ein bisschen ärgerlich, da sind wir ein bisschen unerfahren“, kommentierte VSK-Trainer Oliver Schilling diese Szenen – und folgerte nicht ganz unrichtig: „Ich finde, du musst dieses Spiel nicht zwangsläufig verlieren.“ Fünf Minuten nach den beiden Gegentoren hatte sich sein Team nämlich wieder gefangen und begab sich auf Aufholjagd, war dem TSV jetzt wieder ein gleichwertiger Gegner. Chancen für Dennis Knecht (25./28.) und Hussain Taha (30.) hätten auch ein Tor bringen können. Gleichzeitig deuteten die Schlosspark-Kicker bei Möglichkeiten von Timo Schöning (32.) und Lasse Müffelmann (45.) an, warum sie vor dem VSK rangieren.

Der zweite Durchgang hielt nicht mehr mit dem Dargebotenen von Spielhälfte eins mit, brachte aber immer noch sehenswerten Bezirksliga-Fußball – auch, weil der VSK mit der Einstellung aus der Kabine gekommen war, gleich die Feldhoheit zu gewinnen, und dann auch mit viel Ballbesitz aufwarten konnte. Aber die beiden zuvor erzielten Treffer gaben dem TSV Etelsen eben auch jene Ruhe, die für eine abgeklärte Spielweise notwendig ist. Ein anderer Spielverlauf wurde es erst in der 64. Minute: Da sah Ali Dag nach einem Foul an Etelsens Kevin Bähr die Gelb-Rote Karte.

Der Gast präsentierte nun das, was VSK-Coach Schilling später eine „abgeklärte Mannschaft“ nennen sollte. Doch die Platzherren machten es in dieser Phase ganz geschickt, die Kreise des Gegners einzuengen. Erst in der 75. Minute – nach einem ersten Schuss von Lasse Müffelmann und einer klasse Parade von VSK-Keeper Meier – bekam der VSK den Ball nicht weg, auch Timo Schöning haute noch einmal gegen das Leder und brachte es zum 0:3 ins VSK-Netz.