Osterholz-Scharmbeck. Die ungemütliche Saison des VSK Osterholz-Scharmbeck in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 setzt sich unvermindert fort. Beim 4:1-Erfolg des FSV Langwedel-Völkersen wartete Daniel Throl mit drei Treffern auf. „Das war der Unterschiedsspieler“, lobte VSK-Coach Oliver Schilling den Neuzugang vom Oberligisten TB Uphusen. Nach einer Viertelstunde schlug der Angreifer erstmals zu. „Da haben wir uns zu leicht abkochen lassen“, kritisierte Schilling.

Throl schob nur sieben Minuten später die Vorentscheidung nach. „In der Situation haben wir den Ball nicht richtig geklärt“, so Schilling. Seine Schützlinge seien jedoch richtig stark aus der Kabine gekommen und wild entschlossen, den Spieß noch umzudrehen. Die Grün-Weißen vermochten ihre durchaus vorhandenen Gelegenheiten aber nicht zu nutzen. Auf der Gegenseite erhöhte Thorben Wendt nach einem Seitenwechsel von rechts nach links auf 3:0. „Da standen wir nicht gut“, räumte Schilling ein.

Nach einem Foul an Dennis Knecht an der Grundlinie versenkte Azad Kurnaz das Spielgerät sicher per Elfmeter zum 1:3 ins Netz. Daniel Throl machte aber nach einem langen Ball mit dem 4:1 alles klar (75.). „Nach vorne waren wir aber gar nicht mal so schlecht“, versicherte Schilling.