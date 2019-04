Einfach ärgerlich: Trotz guter Vorstellung kassierten Sergej Baitler und Co. am Ende in Heeslingen noch den schmerzhaften Ausgleich. (Dohr)

Osterholz-Scharmbeck. Fußball-Bezirksligist VSK Osterholz-Scharmbeck hat im Nachholspiel beim Heeslinger SC II ein 2:2 (1:1)-Unentschieden ergattert – und dabei wieder sein besseres Gesicht gezeigt. In dem gutklassigen Duell des Tabellenvierten (Heeslingen) gegen den Tabellenfünften (VSK) hätten die Kreisstädter auch gut und gerne als Sieger den Platz verlassen können, kassierten aber fünf Minuten vor Ende der Partie noch den Ausgleichstreffer.

„Das war trotzdem vollkommen ok“, berichtete VSK-Trainer Oliver Schilling nach der Partie. „Das war eine gute Partie mit ordentlich Tempo und das Ergebnis geht auch irgendwo in Ordnung.“ Die Gäste, die erstmals seit vielen Wochen personell deutlich enger aufgestellt waren und mit Lokman Abdi und Ali Dag auch zwei absolute Leistungsträger ersetzen mussten, fanden zunächst trotzdem besser ins Spiel. Auf der Linksverteidigerposition schenkte Schilling mit Moritz Helmke einem A-Jugendlichen das Vertrauen und verhalf dem Nachwuchsmann zu seinem ersten Bezirksligaeinsatz.

Ein Kopfball von Steffen Brünjes und ein Distanzschuss von Hussain „Nuno“ Taha verfehlten ihr Ziel. „In den ersten 20 Minuten haben wir klar dominiert“, so Schilling. Doch dann änderte sich das Bild. Die Hausherren übernahmen nun das Kommando und drängten den VSK weit in die eigene Hälfte zurück. „Da haben sie uns regelrecht gegen die Wand gespielt“, musste Schilling anerkennen. Besonders HSC-Linksverteidiger Iskender Akkurt war nun kaum zu halten und leitete schließlich auch die Führung der Hausherren ein. Über den spielstarken Syuleyman Shakirov kam das Leder zu Bent Bargfrede, und der Bruder von Werder-Profi Philipp Bargfrede schloss zum 1:0 ab (21.).

Heeslingen blieb auch nach diesem Treffer am Drücker, dennoch kamen die Kreisstädter noch vor der Pause zum Ausgleich. Eine zunächst geklärte Freistoßflanke drückte Innenverteidiger Steffen Brünjes im zweiten Versuch per Kopf zum 1:1 über die Linie (33.). Nach Wiederanpfiff folgte dann die beste Phase der Gäste. „Da haben wir sie hinten reingedrückt“, berichtete der VSK-Coach. Viele gute Einschussmöglichkeiten waren das Resultat dieser Drangphase. Doch weder Mohamed noch dessen Bruder Hussain Taha waren erfolgreich. Auch Juri Kiekhöfer und Dennis Knecht scheiterten im Abschluss. So blieb es am Ende bei dem Treffer zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung – der allerdings war wunderschön herausgespielt.

Rechtsverteidiger Evangelos Liouras leitete den Angriff über seine Seite ein, über Dennis Knecht und Mohamed Taha gelangte das Leder zu Hussain Taha, der den Ball schließlich in den Torwinkel beförderte (55.). „In dieser Phase haben wir den Sack leider nicht zugemacht“, ärgerte sich Schilling dennoch über die vielen vergebenen Chancen. Und so kam, was kommen musste.

Heeslingen bäumte sich in der Schlussphase noch einmal auf und hatte in Iskender Akkurt den entscheidenden Mann in seinen Reihen. Fünf Minuten vor Schluss hatte sich der Außenverteidiger erneut durchgetankt und fand mit seiner Flanke den Kopf von Calvin Blicharski. „Das Derby gegen Hambergen war richtig klasse, zuletzt in Bassen waren wir schwach. Jetzt dieses Spiel war wieder absolut in Ordnung“, zog Schilling ein versöhnliches Fazit. Nun steht für die Kreisstädter das Stadtderby gegen Scharmbeckstotel an, ehe die Grün-Weißen auch mal wieder unter der Woche durchatmen können.

Weitere Informationen

Heeslinger SC II: Borchers; Lahde (73. Dubbels), Klee, Akkurt, Bargfrede, Stam, Blicharski, Fahrner (73. Stergioulas), Shakirov, Hotsch (63. Klinger), Ohrenberg

VSK Osterholz-Scharmbeck II: Meier; Liouras, Brünjes, Stöhr, Helmke, Baitler, Gartelmann (90. Sieve), Hussain Taha, Knecht, Mohamed Taha (67. Polat), Kiekhöfer

Tore: 1:0 Bent Bargfrede (21.), 1:1 Steffen Brünjes (33.), 1:2 Hussain Taha (55.), 2:2 Calvin Blicharski (85.)

Schiedsrichter: Felix Bahr (Ahlerstedt/Ottendorf)

Zuschauer: 80 TD