Osterholz-Scharmbeck. Dass die Volleyballer des VSK Osterholz-Scharmbeck immer für eine Überraschung gut sind, haben sie gerade erst bewiesen. Beim Spitzenreiter SG Ofenerdiek/Ofen behielt der Verbandsligist wider Erwarten mit 3:2 die Oberhand. Nun, zwei Wochen später, sorgte das Team um Spielertrainer Recep Divanoglu für die nächste Überraschung. Allerdings in negativer Hinsicht. Denn beim Rangdritten VfL Lintorf II hatten die VSK-Volleyballer mal so gar nichts zu bestellen und verloren in unter einer Stunde glatt mit 0:3 (19:25, 15:25, 17:25).

Mit dieser Deutlichkeit hatten die Gäste selbst nicht gerechnet, auch wenn sie einmal mehr nur zu siebt angereist waren. Aber das waren sie auch bereits vorher, ohne dass sich das negativ ausgewirkt gehabt hätte. Auf der anderen Seite waren die Lintorfer ob des jüngsten VSK-Ergebnisses offensichtlich vorgewarnt. Beides zusammen mündete schließlich in dieser klaren Angelegenheit.

Der VSK konnte allenfalls phasenweise mithalten. Ihre beste Leistung zeigten die Gäste dabei noch im ersten Spielabschnitt. Bis zum 17:19 hielten sie noch mit, ehe die Hausherren anzogen und ihrem Gegner bis zum Satzende keinen einzigen Punkt mehr überließen.

Immerhin: Den Willen, eine Wendung herbeizuführen, konnte man dem VSK nicht absprechen. Und es sah mit Beginn des zweiten Durchgangs auch so aus, als würde er sein Vorhaben in die Tat umsetzen können. Die Gäste führten zunächst mit 5:1, später noch mit 11:8. Doch dann: Wollte so gut wie nichts mehr funktionieren. Lediglich vier weitere Punkte vermochte der VSK im weiteren Verlauf zu holen. Natürlich viel zu wenig, um dem Tabellendritten Paroli zu bieten.

Ein 0:2-Satzrückstand, auch gegen den Tabellenführer, muss nicht zwangsläufig in einer Niederlage enden, das bewies das Team schließlich jüngst. An diesem Sonnabend war bei der Mannschaft aber einfach nicht mehr drin. Sie hinkte den Lintorfern im dritten Durchgang punktemäßig so deutlich hinterher, dass an einen Satzgewinn nicht zu denken war. Erst zum Ende hin holten die Gäste ein paar mehr Punkte – mehr nicht.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Koch, Jablonski, Knappe, Zimmermann, Balzer, Heitmann, Tietjen