Osterholz-Scharmbeck. Mit einem letztlich ungefährdeten 4:1 (1:0)-Heimerfolg über Schlusslicht TV Oyten setzt sich der VSK Osterholz-Scharmbeck in der oberen Tabellenhälfte der Fußball-Bezirksliga 3, Staffel 2 fest.

Mit viel Tempo über Rechtsverteidiger Dean Leskow gehörten den Hausherren bereits die Anfangsminuten. Nach einer scharfen Hereingabe von Dennis Riemer wäre dem TVO beinahe ein Eigentor unterlaufen (12.). Mitte der ersten Hälfte führte das Pressing der Grün-Weißen zum Erfolg. Luke Holstein eroberte nahe der Eckfahne das Leder von Oytens Torhüter Christian Ratjen und sah im Zentrum den freistehenden Dennis Riemer. Die Gäste besaßen vor der Pause zwar zahlreiche Ecken, aber keine echte Einschussmöglichkeit. Stets hatte die Verteidigung um den souveränen Kapitän Tobias Stöhr ein Bein dazwischen. Nach dem Seitenwechsel wurde der etwas bissiger werdende Tabellenletzte kalt erwischt. Ein Freistoß aus dem linken Halbfeld des eingewechselten Felix Westphal fand Tjerk Johannsen, der den Ball per Hinterkopf ins lange Eck zum 2:0 verlängerte. Überhaupt brachte der Trainersohn Struktur und Ruhe ins VSK-Mittelfeld. Seinen Zuckerpass in die Gasse verwertete Dennis Riemer im Nachsetzen. Echte Hektik kam auch nach Oytens Anschlusstreffer per Strafstoß (Foul durch Tjerk Johannsen) nicht mehr auf. Stattdessen nutzte Joker Juri Kiekhöfer seine zweite Großchance in der Nachspielzeit per Kopf, nachdem sich Moritz Helmke und Dennis Riemer auf der linken Seite freikombiniert hatten. „Zwischenzeitlich waren wir etwas hektisch und müssen auch unsere Konter besser zu Ende spielen. Letztlich war es aber ein verdienter Sieg“, resümierte VSK-Coach Thorsten Westphal zufrieden.