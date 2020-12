Osterholz-Scharmbeck. Die Gelegenheit war günstig, also machte die Fußball-Abteilung des VSK Osterholz-Scharmbeck Nägel mit Köpfen und installierte bereits Jörn Flauder als Nachwuchskoordinator im Mädchenbereich und nicht erst – wie ursprünglich geplant – im Frühjahr. In den vergangenen Jahren ist ohnehin viel Zeit verstrichen, ohne dass sich bei den VSK-Fußballerinnen etwas Grundlegendes geändert hätte. Frauenfußball im Landkreis Osterholz – da machten sich eher andere Vereine einen Namen. Allen voran der ATSV Scharmbeckstotel oder auch der TSV Wallhöfen. Und auch wenn die Grün-Weißen inzwischen ebenfalls ein Frauenteam auf Landesliga-Niveau melden, ist das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft. „Wir haben Nachholbedarf“, gibt VSK-Abteilungsleiter Ralf Strömer unumwunden zu.

Die Position eines Nachwuchskoordinatoren soll in Gang setzen, was in den Jahren zuvor versäumt wurde: Einen Unterbau zu schaffen, von dem letztlich auch der Seniorenbereich profitieren soll. „Wir werden bestimmt nicht jeden Jahrgang anbieten können“, gibt sich Ralf Strömer keinen Illusionen hin. Aber das Ansinnen ist klar formuliert: In punkto Frauen-/Mädchenfußball will sich der Verein breiter aufstellen und sowohl diejenigen an sich binden, die leistungsorientiert spielen wollen als auch diejenigen, die „nur“ aus Spaß am Fußball in den Verein treten. „Wir wollen Ansprechpartner für alle sein, wollen sie ins Vereinsleben integrieren“, bekräftigt der VSK-Abteilungsleiter. Aktuell sind gerade einmal zwei Mannschaften im VSK Osterholz-Scharmbeck aktiv: das Frauen-Team und die C-Juniorinnen – eine ziemlich schwache Ausbeute für einen Kreisstadtverein.

Mit Jörn Flauder als Nachwuchskoordinator will der Verein besser aufgestellt sein. Abteilungsleiter Strömer bezeichnet ihn als „einen echten Förderer“ des Frauen-Fußballs. Einer, der Ideen entwickele und über ein gutes Netzwerk verfüge, so Strömer. Bis vor Kurzem war Jörn Flauder noch im Trainerteam der VSK-Frauenmannschaft und hätte seine neue Aufgabe eigentlich erst im kommenden Jahr antreten sollen. Nun kam es früher als gedacht, weil Joshua van Osten neu ins Trainerteam bei den VSK-Frauen eingestiegen ist und somit Jörn Flauder sich nun komplett seiner neuen Aufgabe widmen kann. „Das hat uns sicherlich in die Karten gespielt“, ist Strömer froh über den Einstieg van Ostens, der seine aktive Laufbahn aufgrund eines hartnäckigen Knorpelschadens im Knie wohl beenden muss. Um die C-Mädchen kümmert sich derweil Svenja Welkenbach, die bis vor Kurzem noch selbst für die VSK-Frauen auflief, zu dieser Spielzeit aber von Werders Regionalliga-Frauen abgeworben wurde.

Langfristig schwebt den VSK-Verantwortlichen analog zum Herrenbereich ein interagierendes Modell vor – vor allem im Hinblick auf den Seniorenbereich. Dort setzt Trainer Thorsten Westphal gezielt Akteure aus der eigenen U19 ein, um die nächsten Reizpunkte in der Entwicklung zu setzen. „Es werden immer mal wieder Spieler reingeworfen“, erklärt Strömer. Dies sei auch auf die Jugend-Jahrgänge übertragbar. Bei den Mädchen bestehe sogar die Möglichkeit, Spielerinnen aus dem älteren im jüngeren Jahrgang einzusetzen, erklärt der VSK-Abteilungsleiter. Sprich, eine U13-Akteurin könnte auch in der U12 auflaufen. Einerseits. Andererseits bedingt diese Interaktion auch einen Fundus an Spielerinnen – und der fehlt aktuell. Das hat gerade auf den Seniorenbereich Auswirkungen, wo Ausfälle das Team schwer träfen, so Strömer. Hinzu kam der Weggang von Goalgetterin Svenja Welkenbach. Dies aufzufangen gestaltet sich für die VSK-Frauen schwer. Momentan belegen sie den letzten Platz der Staffel 1 in der Landesliga Lüneburg.

Die Mannschaft wird noch für längere Zeit auf sich gestellt sein. „Es werden noch einige Jahre vergehen, bis wir sehen können, ob wir unsere Ziele erreicht haben“, sagt Ralf Strömer. „Aber wenn wir es nicht versuchen, wird sich nichts ändern.“