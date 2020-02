Die VSK-Volleyballer um Dirk Meyer (grünes Trikot) durften an ihrem letzten Heimspieltag der Saison gleich zweimal jubeln. (Sandra Brockmann)

Osterholz-Scharmbeck. Was für ein Volleyballfest – die Verbandsliga-Mannschaft des VSK Osterholz-Scharmbeck hat sich an ihrem letzten Heimspieltag der aktuellen Saison den Zuschauern noch einmal von der besten Seite gezeigt. Sowohl der BC Cuxhaven als auch die TG Wiesmoor wurden mit 3:0 aus der Halle gefegt. Der Klassenerhalt dürfte dem Team von Spielertrainer Recep Divanoglu wohl nur noch rechnerisch zu nehmen sein.

VSK Osterholz-Scharmbeck – BC Cuxhaven 3:0 (25:18, 25:22, 25:21): Das erste Spiel des Tages gegen das Tabellenschlusslicht war für Divanoglu im Prinzip ein „Pflichtsieg“. Vielleicht war das die Erklärung dafür, warum sich die Hausherren zu Beginn doch noch ziemlich schwertaten. „Ich habe aber auch einen halben Satz gebraucht, um mein Zuspiel in den Griff zu kriegen, das war am Anfang wirklich nicht gut“, zeigte sich Divanoglu selbstkritisch. Doch über 14:10 und 20:16 erspielten sich die Kreisstädter schließlich den entscheidenden Vorsprung.

Auch den zweiten Satz spielte der VSK von vorne weg. Zwar schmolz die 12:6-Führung noch einmal zusammen (15:13), doch richtig gefährlich wurde es nicht mehr für das Divanoglu-Team. Das lag vor allem auch an der starken Blockarbeit von Thorsten Heitmann und Marcus Balzer. Aber vor allem auch der mittlerweile 56 Jahre alte Dirk Meyer zeigte sich noch einmal von seiner besten Seite und sorgte im dritten Durchgang mit einer Aufschlagserie zum 20:13 auch gleich mal für die Vorentscheidung zugunsten seines Teams. Dennoch machten es die Hausherren noch einmal kurz spannend, als sie daraufhin fünf Zähler in Folge abgaben. Doch als es drauf ankam, zog der VSK das Tempo problemlos wieder an.

VSK Osterholz-Scharmbeck – TG Wiesmoor 3:0 (25:23, 25:15, 25:23): Im zweiten Spiel gegen die deutlich jüngere Mannschaft aus Wiesmoor kam Utz Jablonski dann in die Partie und fügte sich nahtlos ein ins gute Spiel der Gastgeber. „Das war eine richtig schöne Gegenwehr von einem technisch starken Gegner“, freute sich Divanoglu über ein Spiel auf höchstem Verbandsliga-Niveau. Ein Niveau, das die VSK-Mannen im zweiten Satz sogar noch zu steigern wussten.

Über 8:3 und 22:13 spielten sich die Kreisstädter in einen regelrechten Rausch, zeigten herrliche Angriffskombinationen und starke Blockarbeit. „Das war das Beste, was wir in dieser Saison bisher gespielt haben“, war auch Recep Divanoglu voll des Lobes. Besonders Sascha Tietjen war nun im Angriff nicht mehr zu stoppen, versenkte sogar aus dem Rückraum die Bälle mit Brachialgewalt im gegnerischen Feld. „Wir haben durch die Bank gut aufgeschlagen, mein Zuspiel war nun deutlich besser“, so Divanoglu: „Wir waren einfach im Rhythmus.“

Dieser wurde allerdings zu Beginn des dritten Durchgangs kurz unterbrochen. Peter Zimmermann löste den VSK-Spielertrainer als Zuspieler ab, worauf sich das Team erst kurz einstellen musste. Doch nach einem anfänglichen 4:8 kämpften sich die Hausherren wieder heran und gingen in einem umkämpften Satz mit 19:18 in Führung. Nun begann das große Zittern. Bei 20:20 brachte Divanoglu Hanno Holschen zurück ins Spiel, bei 20:22 nahm der Coach eine Auszeit. Gerade noch rechtzeitig. Denn nach dem eindringlichen Appell in dieser Spielunterbrechung holten sich die Kreisstädter 4:1 Punkte und gingen ihrerseits mit 24:23 in Front.

Wiesmoor versuchte nun ebenfalls, mit einer Auszeit den Spielfluss des VSK zu unterbrechen – jedoch ohne Erfolg. Ausgerechnet der kurz zuvor eingewechselte Holschen war es, der mit einem Block den Matchball verwertete und somit den zweiten 3:0-Sieg des Tages sicherte. „Das war ein Spieltag, wie man sich ihn nur wünschen kann“, freute sich Divanoglu über den Doppelsieg.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Jablonski, Zimmermann, Divanoglu, Meyer, Knappe, Holschen, Balzer, Heitmann, Tietjen.