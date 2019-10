Bezirksliga 3: Zwei Negativserien treffen im Kellerduell 1. FC Rot-Weiß Achim (ohne Heimsieg) gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck (ohne Auswärtszähler) aufeinander. Auf dem schmalen Platz in Bierden ist vor allem Kampfgeist gefordert. In punkto Biss offenbarten die Grün-Weißen zuletzt Defizite. „Es wird ein intensives Spiel. Wir dürfen nicht zu emotional an die Aufgabe rangehen, müssen auch ein bisschen mit dem Kopf spielen“, bemerkte Co-Trainer Frank Müller vor dem Sechs-Punkte-Duell. Coach Oliver Schilling erwartet gegen einen anfälligen Gegner, der bereits 34 Gegentreffer in neun Spielen kassiert hat, mehr Cleverness und Durchschlagskraft von seinen Offensivkräften. Personell ist beim Gast alles an Deck.

Sonntag, 15 Uhr, Schulzentrum Bierden