Führte mit seinem Team 3:2 bei U19-Niedersachsenligist JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Heeslingen, ehe die Partie aufgrund einer Verletzung abgebrochen wurde: VSK-Torwart Kevin Meier. (Tobias Dohr)

Osterholz-Scharmbeck. Gleich zweimal hat Fußball-Bezirksligist VSK Osterholz-Scharmbeck am vergangenen Wochenende getestet – und obwohl die Leistungen durchaus vielversprechend waren, überwog am Ende der Schock: Denn beim Spiel gegen die U19 des JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Heeslingen verletzte sich Boban Bojanic so schwer am Knie, dass er im Krankenwagen abtransportiert werden musste.

Sowohl die 3:2-Führung gegen die spielstarken A-Junioren als auch der 5:2-Sieg am Freitagabend beim Bremerhavener Kreisligisten TSV Wulsdorf gerieten durch den Spielabbruch am Sonntag in den Hintergrund. „Die Leistungen in beiden Spielen waren wirklich okay, aber am Ende wird das durch die Verletzung natürlich überlagert“, erklärte VSK-Coach Oliver Schilling. Bevor Bojanic unglücklich im Rasen hängen blieb, hatte Schilling einen ordentlichen Auftritt gegen die spielstarke Niedersachsenliga-Formation gesehen. Nach einer knappen Viertelstunde sorgte der junge Noah Müller im Anschluss an eine blitzsaubere Kombination für die VSK-Führung.

Zwar mussten die Kreisstädter, denen in der Defensivarbeit manchmal noch die letzte Konsequenz fehlte, den Ausgleich hinnehmen. Doch noch vor der Halbzeit schlug das Schilling-Team erneut zu: Eine verunglückte Klärungsaktion des JFV-Keepers nutzte Dustin Hirsch aus 25 Metern (40.). Weitere gute Chancen wurden jedoch ausgelassen, sodass die Gastgeber noch vor dem Pausenpfiff wieder ausglichen. Auch nach dem Seitenwechsel wusste der abstiegsbedrohte Bezirksligist trotz zahlreicher Ausfälle zu überzeugen und ging erneut in Führung. Joshua van Osten schloss einen sehenswerten Angriff über Mohamed Taha und Steffen Gardianczik eiskalt ab (62.). Kurz darauf passierte dann jedoch der folgenschwere Unfall und beendete das Testspielwochenende frühzeitig.

Begonnen hatte dieses bereits am Freitagabend beim TSV Wulsdorf. Auf einem riesigen Kunstrasenplatz war der Klassenunterschied dabei über weite Strecken deutlich – im ersten Durchgang erspielte sich der VSK so eine 2:0-Führung. In der zweiten Hälfte gab es dann Treffer auf beiden Seiten zu sehen, Dreifachtorschütze Taha sorgte am Ende aber für klare Verhältnisse. „Wir haben das ganz gut gemacht, aber auch da fehlte in manchen Momenten der Wille, den letzten Schritt zu machen“, monierte Schilling, der demnächst weiter an der Kondition arbeiten will. "Wir wollen weiterhin junge Spieler heranführen und integrieren. Das Hauptziel ist es aber erst mal, dass wir alle Spieler fit bekommen“, so der VSK-Coach.