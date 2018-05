"Das kam total überraschend und ist ein echter Schlag ins Gesicht für mich": Torsten Just hält mit seinen Gefühlen nicht hinterm Berg. (Hans-Henning Hasselberg)

Osterholz-Scharmbeck. Die Bezirksliga-Saison ist kaum vorbei, da gibt es schon den ersten richtigen Paukenschlag zu vermelden. Der VSK-Osterholz-Scharmbeck verlängert trotz des geglückten Klassenerhalts den Vertrag mit Trainer Torsten Just nicht und hat sich stattdessen für einen namhaften Nachfolger entschieden: Der langjährige Coach des TSV Wallhöfen, Oliver Schilling, der erst in der Rückrunde von seinem Posten bei den Waldstadion-Kickern zurückgetreten war, wird ab dem 1. Juli die Geschicke bei den Kreisstädtern leiten.

Und als wäre dieser Wechsel auf der Kommandobrücke nicht schon spektakulär genug, gibt es zwischen scheidendem VSK-Trainer und Verein unterschiedliche Sichtweisen auf die aktuellen Vorgänge – was zumindest bei Torsten Just für eine gehörige Portion Frust sorgt. „Ich bin absolut enttäuscht, das kam total überraschend und ist ein echter Schlag ins Gesicht für mich. Ich habe hier zwei Jahre alles gegeben und mich für den Verein aufgerieben, die Art und Weise ist daher eine massive Enttäuschung für mich“, erklärte Just, der das finale Gespräch mit den Verantwortlichen Ralf Strömer und Markus Friedrichs am Sonntag abbrach.

Anstoß der Differenzen ist dabei die Begründung des Vereins: Der VSK hatte Just im März wegen einer möglichen Vertragsverlängerung kontaktiert, aufgrund der angespannten Situation im Abstiegskampf und der dünnen Kaderdecke wollte dieser zum damaligen Zeitpunkt aber noch nicht verlängern. „Das stimmt, allerdings kam nach diesem Gespräch nichts mehr von der Vereinsseite. Ich habe in der Zeit alle Kontakte von anderen Vereinen abgeblockt und mich auf den VSK konzentriert. Diesen Grund halte ich jetzt als vorgeschoben, denn auch nach der Rettung kam keiner auf mich zu“, erläutert Just. So habe er vor wenigen Wochen die Initiative ergriffen und Strömer wegen möglicher Gerüchte angesprochen. Der VSK-Abteilungsvorstand habe laut Just dann aber angedeutet, dass die Zusammenarbeit im Falle des Klassenerhalts auch fortgesetzt werde.

Dem widerspricht VSK-Manager Markus Friedrichs ebenso wie dem Vorwurf des einmaligem Vertragsangebots: „Es ist wahr, dass es nur ein offizielles Gespräch zu dritt gab. Aber bei verschiedenen Gelegenheiten wurde immer mal wieder angefragt. Natürlich mussten wir uns dann aber auch Gedanken machen, damit wir im Falle eines Abstiegs nicht ohne Trainer da stehen“, erklärt Friedrichs. Und da dieser seit Jahren ein gutes Verhältnis zu Oliver Schilling pflegt, wurde diese Personalie nach dessen Rücktritt in Wallhöfen schnell ein Thema – wenngleich nicht sofort als Trainer.

„Oliver und ich verstehen uns gut und er verfügt über ein großes Netzwerk. Daher habe ich ihn gefragt, ob er sich nicht vorstellen könnte, mit mir zusammen am zukünftigen VSK zu basteln und in die Kaderplanung einzusteigen“, verrät der Manager. Schilling wollte trotz vorhandenem Interesse aber dann doch lieber als Trainer weitermachen. Zu diesem Zeitpunkt hofften die VSK-Verantwortlichen aber laut eigener Aussage noch auf ein Ja-Wort von Just. „Irgendwann wurde die Situation aber brenzlig und wir mussten uns einen Plan B überlegen. Kurz vor Pfingsten haben wir uns daher mit Oliver geeinigt“, berichtet Friedrichs. Damit die ohnehin schwierige Saison aber ohne weitere Störgeräusche zu Ende gespielt werden konnte, wurde über den anstehenden Trainerwechsel bis zum vergangenen Sonntag Stillschweigen bewahrt. „Wir wollten den Klassenerhalt nicht gefährden“, begründet Friedrichs diesen Schritt.

Just kommen diese Aussagen und das Verhalten des Vereins dagegen mehr als eigenartig vor: „Das ist einfach kein guter Umgang und es ist schon seltsam, dass ich über mögliche Neuzugänge von Außenstehenden erfahre. Der Verein hat sein Standing in den zwei Jahren unter mir verbessert und ich bin stinksauer, wie das hier abgelaufen ist. Die Begründung ist für mich eine faule Ausrede, sonst hätte man das in weiteren Gesprächen nochmal besprechen können. Es gab aber eben nur dieses eine“, schimpft Just, der mit seinem Ärger sogar auf Verständnis bei seinem Gegenüber trifft.

„Ich verstehe, dass Torsten enttäuscht ist. Er hat hier zwei Jahre tolle Arbeit geleistet und es ist keine Entscheidung gegen ihn. Torsten ist ein sehr emotionaler Typ und das ist sicherlich ein Mitgrund für seine Reaktion. Wir haben aber keinerlei Grund, ein schlechtes Wort über ihn zu verlieren“, versucht Friedrichs die Wogen zu glätten. Und doch scheint das Tischtuch zwischen dem Ex-Coach, der sich am Montagabend von seiner Mannschaft verabschieden wollte, und dem Verein aus der Kreisstadt endgültig zerschnitten. Darüber hinaus bleiben einige Fragen über den tatsächlichen Ablauf bestehen und die Hintergründe der Trennung dürften noch für weiteren Gesprächsstoff sorgen.

Oliver Schilling kann und will zu all dem wenig sagen, dafür blickt er bereits voller Freude auf die anstehende Aufgabe: „Ich habe richtig Bock. Die letzte Zeit bei Wallhöfen war ziemlich frustrierend und es war richtig, die Notbremse zu ziehen. Aber auch wenn ich die freie Zeit genieße, fehlt mir der Fußball schon und ich freue mich auf die neue Saison beim VSK. Speziell weil man dort in meinen Augen wirklich etwas Nachhaltiges aufbauen kann.“ Dass dabei Gerüchten zufolge auch einige Akteure aus seinem alten Verein zum VSK wechseln könnten, konnte er nicht weiter kommentieren: „Ich bin in die bisherigen Wechsel nicht eingebunden“, so Schilling. So oder so – die kommenden Wochen beim VSK dürften spannend werden – Langeweile wird in dieser Sommerpause beim VSK sicher nicht aufkommen.