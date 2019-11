Möchte mit seinem Team den zweiten Sieg in Folge: VSK-Trainer Oliver Schilling. (Dohr)

Bezirksliga 3: „Das wird schon ein schweres Spiel“, ist Trainer Oliver Schilling von einer kniffligen Heimaufgabe des VSK Osterholz-Scharmbeck gegen Aufsteiger FC Hansa Schwanewede überzeugt. Der jüngste Überraschungscoup beim 2:1 gegen den SV Ippensen hat den Grün-Weißen wieder Selbstvertrauen eingehaucht. Das soll auch der FC Hansa Schwanewede zu spüren bekommen. „Wir wollen nachlegen“, hofft Oliver Schilling auf einen neuerlichen Dreier. Um dies zu realisieren, erwartet der VSK-Coach von seinem Team vollen Einsatz und volle Kraft. „Vollgas muss es schon sein, Halbgas geht nicht“, bekräftigt Oliver Schilling vor dem kreisinternen Osterholzer Duell.

Beim Derby stehen uns wahrscheinlich alle Spieler zur Verfügung“, kündigt der Trainer des FC Hansa Schwanewede, Andreas Dirks, an. Mit André Ziegenbein, Felix Hoppe und Malte Schultze kehren drei zuletzt angeschlagene Spieler ins Team zurück. „Bei Daniel Gaese hoffe ich ebenfalls, dass er dabei ist. Er musste das Training am Dienstag mit muskulären Problemen abbrechen“, teilt Dirks mit. Hier müsse noch abgewartet werden. „Ansonsten wollen wir natürlich gerne erfolgreich in die Rückrunde starten“, sagt Andreas Dirks. Dieser erwartet ein umkämpftes Nachbarduell. „Dabei müssen wir absolut auf der Höhe sein, um die Punkte mitzunehmen“, begeht der FC-Coach nicht den Fehler, das Schlusslicht zu unterschätzen.

Sonntag, 14 Uhr, Stadion am Klosterholz