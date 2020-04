Osterholz-Scharmbeck. „Um unserer Verantwortung gerecht zu werden und zur Risikominimierung beizutragen, haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, unser Traditionsturnier am Pfingstwochenende nicht auszutragen und am 12./13. Dezember in der Halle zu planen“, teilte Organisator Ralf Strömer mit. Dem VSK lagen für den 23. Marktkauf-Cup die Anmeldungen von insgesamt 35 Mannschaften aus der Region vor.