Osterholz-Scharmbeck. Daheim gegen den TuS Westerholz unterlag die Landesliga-Mannschaft von Konstantin Semenov und Jörn Flauder klar mit 1:7 (0:6). Besonders in der ersten Halbzeit zeigte der VSK hierbei eine desolate Vorstellung.

Gleich sechs Stammspielerinnen galt es zu kompensieren. Semenov und Flauder hatten sich deshalb eine Defensiv-Strategie zurecht gelegt, die völlig nach hinten losging. „Ich übernehme die volle Verantwortung dafür, was in der ersten Halbzeit passiert ist“, meinte Flauder. Seine Spielerinnen wussten auf teilweise ungewohnten Positionen wenig mit sich anzufangen und mussten schon in der ersten Minute das 0:1 hinnehmen. Westerholz spielte munter auf und bestraft die Fehler der Kreisstädterinnen eiskalt. Nach 17 Minuten stand es schon 0:3, zur Pause gar 0:6.

In der Pause gab es dann ein konstruktives, positiv-kritisches Gespräch, wie Flauder verriet. Mit neuem Elan und deutlich besserer Körpersprache hielten die Grün-Weißen fortan dagegen. Nach einem Stellungsspielfehler fiel zwar noch das 0:7, doch wenigstens gelang Julia Baumann nach schöner Vorarbeit von Dorothea Bavendamm noch ein wenig Ergebniskosmetik. „Die vielen Ausfälle sollen keine Ausrede sein, die Niederlage nehme ich auf meine Kappe aufgrund der ersten Hälfte“, konstatierte Flauder enttäuscht.

Weitere Informationen

VSK Osterholz-Scharmbeck – TuS Westerholz 1:7 (0:6)VSK Osteholz-Scharmbeck: Volkens; Rosenthal, Menge, Prigge, Bavendamm, Mayer (46. Hollmann, 61. Lange), Welkenbach, Wittmershaus, Baumann, Kuper, Timm

Tore: 0:1 Sandra Koschker (1.), 0:2 Olivia Soutschek (9.), 0:3 Olivia Soutschek (17.), 0:4 Stefanie Wozniak (20.), 0:5 Olivia Soutschek (38.), 0:6 Lena Troschka (40.) 0:7 Julia Schanowski (47.), 1:7 Julia Baumann (84.) THI