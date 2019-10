Mit einem Salto zur Deutschen Meisterschaft: VSK-Turnerin Mareike Liebig beim Abgang von ihrem Rhönrad. (Matthias Paschke)

Osterholz-Scharmbeck. Bei der Veranstaltung in Weyhe schafften nämlich erstmals seit vielen Jahren zwei Turnerinnen des VSK Osterholz-Scharmbeck den Sprung zu den Deutschen Meisterschaften, die Ende Oktober in Essen stattfinden.

Bereits bei den Pokal- und Landeswettkämpfen hatten Koy und Liebig gezeigt, dass mit ihnen in diesem Jahr zu rechnen sein wird. Gleichwohl war die 27 Starterinnen umfassende Konkurrenz natürlich entsprechend groß – und am Ende gab es eben nur zwölf Startplätze für die nationalen Endkämpfe zu vergeben. Entsprechend motiviert startete Jennifer Koy dann auch mal gleich mit einer richtig starken Spiralekür in den Wettbewerb. „Ihr gelang die Übung fehlerfrei und mit sehr guter Haltung, sodass sie sich über eine persönliche Bestleistung von 8,75 Punkten freuen konnte“, berichtete VSK-Trainer Torsten Lutz.

Auch Mareike Liebig startete bestens in den Wettkampf, zeigte in ihrer neuen Spiralekür viele Höchstschwierigkeiten und konnte am Ende erstmals überhaupt in der VSK-Rhönrad-Geschichte eine Wertung von über zehn Punkten in Empfang nehmen. Beim anschließenden Sprung zeigten beide Turnerinnen einen Bücksalto vorwärts. „Jennifer glänzte hier mit einer sehr guten Flughöhe“, sagte Torsten Lutz. Mit 7,05 Punkten, der drittbesten Wertung der gesamten Konkurrenz, sammelte Koy wichtige Zähler auf dem Weg zur DM-Qualifikation ein. Mareike Liebig bekam für ihren Salto 6,10 Punkte.

Sturz ohne Folgen

In der Geradekür zur Musik holte Jennifer Koy dann weitere 8,35 Zähler, was in der Summe 24,15 Punkte und Platz acht bedeutete. Deutlich länger zittern musste Mareike Liebig, der kurz nach Beginn der Geradekür ein Sturz unterlief und die aufgrund weiterer Unsicherheiten am Ende nur 6,75 Zähler bekam. Erst bei der Siegerehrung war klar: Auch Liebig hatte sich als Zwölfte des Gesamtklassements so gerade eben noch für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Dort wird es für das VSK-Duo dann auch darum gehen, sich einen Platz für den Nationalkader zu erkämpfen. Das interessierte nach der geschafften DM-Quali aber bestenfalls am Rande, zu groß war die Freude über die starken Leistungen bei den Norddeutschen Titelkämpfen.

Am Abend des gleichen Tages ging das fünfköpfige VSK-Team mit Madita Janßen, Clara und Luise Molis, Mareike Liebig und Jennifer Koy dann noch bei den Norddeutschen Vereinsmannschaftsmeisterschaften gegen zehn andere Vereine an den Start. In der mit aktuellen Weltmeistern und zahlreichen Deutschen Meistern gespickten Konkurrenz ging es für das VSK-Team vor allem darum, sich bestmöglich zu verkaufen. Und das gelang dann auch.

Madita Janßen startete mit einer fehlerfrei geturnten Geradekür, für die sie 9,65 Punkte bekam. Luise Molis zeigte beim Sprung einen starken Bücksalto und konnte mit 6,20 Punkten durchaus in der starken Konkurrenz mithalten. Clara Molis und Mareike Liebig gingen je mit einer Spiralekür an den Start. In der abschließenden Geradekür zur Musik sicherten Koy und Liebig den am Ende durchaus zufriedenstellenden siebten Rang im Gesamtklassement dann endgültig ab. Es gewann die favorisierte Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen vor Essen-Heisingen und der Berliner Turnerschaft.