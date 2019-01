Feierte mit den Handballern des TV Lilienthal einen souveränen Heimsieg über die SV Hemelingen: Christian Link. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Mit deutlichen Siegen sind der HV Grasberg und der TV Lilienthal nach der mehrwöchigen Winterpause in den Wettkampfbetrieb der Handball-Bremenliga zurückgekehrt. Tabellenführer Grasberg gewann bei der SG Findorff II mit 34:27, die Lilienthaler waren in eigener Halle mit 27:15 gegen den SV Hemelingen erfolgreich. Mit einer Niederlage ins neue Jahr ist hingegen der VSK Osterholz-Scharmbeck gestartet. Gegen den SV Werder Bremen gab es eine deftige Klatsche.

TV Lilienthal – SV Hemelingen 27:15 (12:12): Mit einem Kantersieg in eigener Halle haben die Handballer des TV Lilienthal eine Position innerhalb der Spitzengruppe der Bremenliga gefestigt. Gegen die SV Hemelingen gewann der Tabellenfünfte deutlich und letztlich ungefährdet mit 27:15. Nach ausgeglichenem ersten Durchgang legte das Team von Trainer Benedikt Wendler den Grundstein für den Erfolg im zweiten Spielabschnitt. Nur drei Gegentreffer kassierte der TV noch nach dem Seitenwechsel.

„Die Zuschauer haben zwei völlig verschiedene Halbzeiten gesehen. In Durchgang eins fanden wir nie zu unserem Spiel und hatten Probleme im Angriff, vor allem im Abschluss und in der Abwehr mit Kreisläuferanspielen und dem Übergeben der Gegenspieler“, haderte Wendler, der zudem auch die schlechte Chancenauswertung seiner Mannen kritisierte.

„Der Angriff blieb bei insgesamt 36 Fehlwürfen jedoch trotz des hohen Sieges deutlich unter seinen Möglichkeiten.“ Ein Grundstein für den Erfolg war neben dem 7:0-Lauf nach dem Seitenwechsel auch Lilienthals Keeper Martin Thöne. „Er war heute aufgrund der nur sensationellen drei Gegentoren in Hälfte zwei definitiv der Spieler des Spiels“, lobte Wendler seinen Schlussmann.

TV Lilienthal: Thöne, Schulaew, Berthold (2), M. Meyer (5), Rullkötter (4/1), Janssen (4/1), Arlt (4/1), Link (3), Berthold (2), L. Meyer (2), Letzsch (2/1), Werther (1), Herrmann, David.

SG Findorff II – HV Grasberg 27:34 (11:15): Einen souveränen wie ungefährdeten Sieg haben die Handballer des HV Grasberg in der Bremenliga eingefahren. Bei der SG Findorff II gewann der Spitzenreiter mit 34:27 und unterstrich damit die Aufstiegsambitionen. „Alles in allem zeigten wir eine ausbaufähige Leistung, welche sich in den nächsten Spielen bessern muss, um weiter um die oberen Tabellenplätze mitspielen zu können“, sagte HVG-Coach Martin Behrens.

Gegen den Tabellenachten hatten die Grasberger aber zunächst mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. „Wir ließen ein paar hundertprozentige Tormöglichkeiten, mit denen wir uns schon einen Vorteil erspielt hätten, durch Unaufmerksamkeit liegen“, monierte HVG-Spieler Carsten Buschmann. Nach dem 6:6 (14.) kam der Favorit auf Temperatur und erspielte sich bis zum Seitenwechsel eine Vier-Tore-Führung. Im zweiten Durchgang kam die SG zwischenzeitlich zwar noch einmal auf drei Treffer heran. Als die Gastgeber alles auf eine Karte setzten, nutzte der HVG die Fehler in der Offensive, verwandelte mehrere Tempogegenstöße und gewann am Ende souverän.

HV Grasberg: Wiggers, Täschler-Albers (4/2), Iwen (3/2), Hansel (6), Vetter (2), Schnaars (9), Buschmann (4), Iwen, Richter (1), Böttcher (5).

VSK Osterholz-Scharmbeck – SV Werder Bremen 24:38 (11:17): Die Durststrecke bleibt bestehen: Auch im vierten Spiel in Serie verpasste der VSK einen Sieg. Gegen den SV Werder Bremen waren die Osterholz-Scharmbecker ohne Chance und verloren deutlich mit 24:38. Einzig Daniel Schütte (neun Treffer/davon zwei Siebenmeter) lief zur Normalform auf. Aufseiten der Hanseaten war David Beeckmans (9/2) treffsicherster Akteur. Mit der Niederlage bleiben die Gastgeber auf Tabellenplatz sieben.

Gegen die Werderaner hielten die Gastgeber in der Anfangsphase noch mit, lagen zunächst nur mit 4:5 hinten (6.). Mit zunehmender Spieldauer schalteten die Bremer aber einen Gang höher und bauten die Führung über 4:8 (14.) und 6:11 (17.) auf eine beruhigende Sechs-Tore-Führung zur Pause aus. Auch nach dem Seitenwechsel ein unverändertes Bild: Die Hausherren waren den Grün-Weißen in allen Bereichen klar unterlegen und kassierten binnen weniger Minuten einen vorentscheidenden 0:5-Lauf zum 13:23.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Dunkelberg, Gojowski (2), Bald (1), Schwenteck (1), Elflein (5), Schütte (9/2), Engl, Fricke (2), Horst, Böschen.