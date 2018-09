Clemens Böschen (am Ball) sieht seine Mannschaft nach der zweiten Pleite in der Pflicht. Auch gegen den SVGO II war er bester VSK-Torschütze. (Hans-Henning Hasselberg)

Landkreis Osterholz. Nach der deutlichen Pleite zum Auftakt, musste der VSK Osterholz-Scharmbeck sich auch am zweiten Spieltag der Handball-Bremenliga klar geschlagen geben. Daheim gegen den SV Grambke-Oslebshausen II setzte es eine 24:40-Schlappe. Für den TV Lilienthal begann die neue Spielzeit dagegen erst. Im Heimspiel gegen die SG Arbergen/Mahndorf II unterlag die Truppe von Trainer Benedikt Wendler mit 19:26. Der HV Grasberg dagegen war überraschend spielfrei, da die HSG Delmenhorst III seine Mannschaft aus der Liga genommen hatte. Die Grasberger hätten gerne gespielt, hatten aber am Abend vor dem eigentlichen Spiel von der Absage erfahren.

VSK Osterholz-Scharmbeck - SV Grambke-Oslebshausen II 24:40 (11:19) Das hatten sie sich natürlich komplett anders vorgestellt beim VSK. Nach der Auftaktpleite bei Werder Bremen, die mit zehn Toren schon recht hoch ausfiel, wollten die Kreisstädter gegen den SVGO im ersten Heimspiel ein anderes Gesicht zeigen. Der Start verlief auch noch recht verheißungsvoll. Clemens Böschen und Daniel Schütte trafen zur 2:1-Führung, die auch gleichzeitig die letzte für den VSK sein sollte. Beim 7:7 glich Tim Schwenteck noch ein letztes Mal für die Gastgeber aus, dann setzten sich die Oslebshauser immer weiter ab. Schon zur Pause führten die Gäste mit 19:11. Selbst eine zwischenzeitliche Auszeit von Niels Meyring beim Stand von 7:9 brachte keine Wende.

Und so kam es im zweiten Abschnitt, wie es kommen musste. Der Favorit zog immer weiter davon. Besonders anfällig zeigte sich der VSK über außen. „Da haben wir individuell zu viele Fehler gemacht“, ärgerte sich Böschen. Der VSK-Akteur fand deutliche Worte nach der herben Klatsche: „Wir sind jetzt gegen Vegesack zum Siegen verdammt und werden unter der Woche die Fehler analysieren.“

VSK Osterholz-Scharmbeck: Horst; Dunkelberg, Bald (1), Schwenteck (1), Elflein (2), Sillje (1), Schütte (7/1), Gojowsky (2), Böschen (9), Gößling (1)

TV Lilienthal - SG Arbergen/Mahndorf II 19:26 (8:12) Christian Link markierte zunächst das 1:0, der TV Lilienthal startete also mit einer Führung in die Saison. Dann war jedoch der Wurm drin. Arbergen/Mahndorf drehte das Spiel und zeigte sich in der 5:1-Deckung erstaunlich aggressiv. Folglich gingen die Gäste nach neun Minuten mit 5:1 in Führung. „Ohne Biss wurden zu viele halbherzige Würfe genommen, die oft leichte Beute des guten Arberger Torhüters wurden“, monierte Wendler. Der Coach der Lilienthaler sah seine Abwehr aber kaum besser und nahm auch deshalb eine frühe Auszeit. Und diese zeigte Wirkung. Mit einem starken Keeper Martin Thöne im Rücken schafften Lilienthal den Kraftakt Ausgleich (7:7). Im Angriff schwächelten die Gastgeber anschließend jedoch wieder, sodass die Bremer auf 12:8 zur Pause davon zogen.

Sieben Minuten nach dem Seitenwechsel war die Partie dann entschieden. Die Gäste hatten ihren Vorsprung mittlerweile auf 19:11 ausgebaut. Alex Schulaew rückte für Thöne zwischen die Pfosten und rettete mehrmals gut, sodass Lilienthal noch mal auf 16:20 verkürzte. Doch mehr war nicht drin. „Die Bremer waren einfach besser und behielten einen kühlen Kopf“, meinte Wendler, der 23 Fehlwürfe seines Teams gezählt hatte.

TV Lilienthal: Thöne, Schulaew; David (6/2), Link (3), Janssen (3), Arlt (3), Meyer (2), Letzsch (1), Werther (1), Berthold, Hapke, Semken.