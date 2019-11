Jubel auf der einen, Enttäuschung auf der anderen Seite. Der VSK Osterholz-Scharmbeck entschied das Derby gegen den FC Hansa Schwanewede knapp mit 1:0 für sich. (Dennis Schott)

Osterholz-Scharmbeck. Der erste Weg führte Andreas Dirks direkt zu Ben-Marlin Jessop. Beide kennen sich schon ziemlich lange. „Er hat die ganze Jugend bei uns verbracht, ich selbst habe ihn in der B- und A-Jugend trainiert“, erklärte Dirks, der seit geraumer Zeit die sportliche Verantwortung bei der Ersten Herren des FC Hansa Schwanewede trägt und am gestrigen Sonntag mit seinem Team beim VSK Osterholz-Scharmbeck gastierte, wo inzwischen sein ehemaliger Schützling Ben-Marlin Jessop aktiv ist. Dass der Hansa-Coach unmittelbar nach dem Schlusspfiff auf seinen Ex-Spieler zuging, hatte seinen Grund: Denn ausgerechnet Jessop avancierte beim 1:0 (0:0)-Derbysieg zum Matchwinner für den VSK.

„Für ihn ist es natürlich optimal gelaufen, freut mich auch für ihn. Für uns ist das aber trotzdem ärgerlich“, meinte Andreas Dirks hinterher. Er empfand das 0:1 als ein undankbares Ergebnis, zumal das Tor aus einer Standardsituation heraus resultierte. Die 70. Minute war angebrochen, als Dennis Knecht von halblinks einen Freistoß in den Strafraum trat und der erst vier Minuten auf dem Platz stehende Jessop den Ball in der Rückwärtsbewegung ins Hansa-Gehäuse setze. Das letztlich entscheidende Gegentor fiel zudem in einer Phase, in der die Gäste vereinzelt gefährlich vor das VSK-Tor kamen. Allerdings leisteten die Hausherren kräftig Mithilfe, als ein Ballverlust von Steffen Brünjes im Mittelfeld einen schnellen Konter zur Folge hatte, der letzten Endes nicht gut zu Ende gespielt wurde. Noch bezeichnender war der Fehlpass von Steffen Gardianczik, der einen Freistoß auf der rechten Seite dem Gegner direkt in die Füße spielte und damit ebenfalls einen schnellen (aber erfolglosen) Konter provozierte.

Von solchen Nadelstichen konnte sich der VSK Osterholz-Scharmbeck zwar bis zum Ende hin nie komplett lösen, dennoch war der Erfolg verdient. Die Grün-Weißen waren vor allem in der ersten Stunde das Team gewesen, das wesentlich mehr vom Spiel hatte. „Wir hatten zu Beginn keinen wirklichen Zugriff“, meinte Hansa-Coach Dirks. Die Gäste durften sich in dieser Phase vor allem bei ihrem Keeper Yannick Sachau bedanken, nicht vorzeitig in Rückstand geraten zu sein. Die Schüsse des auffälligen Dustin Hirsch (16., 19.) klärte er ebenso zur Ecke wie wenig später den Schuss von Steffen Gardianczik (30.). Kurz vor der Halbzeit versuchte es auch Patrick Hirsch aus der Distanz, zog das Leder aber knapp über das Hansa-Tor. Die Gäste setzten derweil nur sporadisch Akzente in der Vorwärtsbewegung, verzeichneten im ersten Abschnitt durch Jonas Neumann indes zwei nicht minder gute Gelegenheiten. Nach einer Ecke verfehlte er per Kopf nur knapp (21.), danach schloss er einen Konter zu zentral ab, sodass VSK-Keeper Malte Vollstedt keine Mühe hatte (39.).

„Wir sind nach der schwachen Anfangsphase besser reingekommen“, beobachtete Dirks, während sein Trainerkollege Oliver Schilling vor allem das Umschaltspiel des Gegners imponierte. „Ich denke aber, dass der Sieg trotzdem verdient war“, so Schilling. Dass sich seine Mannschaft teils anfällig für Gegenstöße zeigte, machte er auch daran fest, dass sie auf das zweite Tor drängte. „Chancen dazu waren ja da, aber wir bauen unsere Führung nicht aus, und bei einem 0:1 versucht der Gegner natürlich noch einmal alles“, sagte der VSK-Coach auch mit Verweis auf die achtminütige Nachspielzeit, in der die Schwaneweder natürlich noch einmal alles nach vorne warfen. Zu diesem Zeitpunkt hätte allein Steffen Gardianczik für ruhige Gemüter sorgen müssen, steuerte der VSK-Akteur doch allein auf Hansa-Keeper Sachau zu und setzte das Leder knapp neben das Tor (87.). Sogar nur um Haaresbreite verpasste Dennis Knecht das 2:0, als sein Schuss von der Unterkante der Latte zurück ins Feld sprang (59.).

Doch die unmittelbar darauffolgende Szene zeigte auch, dass der VSK trotz der größeren Spielanteile weiterhin anfällig war. Denn den Eckball fing Hansa sofort ab und startete blitzschnell den eigenen Konter, den Phillip-Malte Barnat mit dem Ausgleich hätte abschließen können, ja fast müssen. Doch nur VSK-Keeper Malte Vollstedt vor sich setzte der Hansa-Stürmer das Leder am Tor vorbei. „Ich denke, wir hätten ein Tor schon verdient gehabt“, meinte Andreas Dirks, dessen Team im Hinspiel noch glücklich die Oberhand behalten hatte, hinterher. „Bei uns fehlt noch einiges. Aber wir haben gewonnen und den Anschluss wieder hergestellt. Das ist wichtig“, resümierte derweil VSK-Coach Schilling, dessen Team auf den Relegationsplatz geklettert ist.