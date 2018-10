Gute Bilanz: Utz Jablonski und Marcus Balzer (rechts) freuten sich über vier Punkte am Heimspieltag. (Sandra Brockmann)

Osterholz-Scharmbeck. Nach einer knappen Niederlage gegen Titelaspirant SG Ofenerdiek/Ofen setzte sich der Aufsteiger aus der Kreisstadt gegen den TuS Aschen-Strang beeindruckend souverän mit 3:0 durch.

VSK Osterholz-Scharmbeck – SG Ofenerdiek/Ofen 2:3 (19:25, 25:23, 13:25, 25:20, 7:15): Gegen einen der Meisterschaftsfavoriten erwischte das VSK-Team einen denkbar schlechten Start. Schon nach wenigen Minuten stand es 4:12 und Spielertrainer Recep Divanoglu nahm eine erste Auszeit – allerdings ohne den erhofften Erfolg. „Wir haben einfach überhaupt keine Ordnung in die Annahme bekommen“, berichtete Divanoglu und fügte selbstkritisch hinzu: „Ich habe auch nicht meinen besten Tag gehabt.“

Dank eines starken Marcus Balzer kämpften sich die Hausherren dann aber im zweiten Satz endlich ins Match. Über 18:16 und 21:17 rettete der Aufsteiger den knappen Vorsprung ins Ziel. Divanoglu stellte im dritten Satz um, wechselte sich selbst aus und brachte dafür Peter Zimmermann als Zuspieler in die Partie. Zudem kam Thorsten Heitmann für Utz Jablonski in die Partie. Doch die Umstellungen brachten zunächst spürbar Unruhe ins VSK-Spiel. Auch nach einem krassen 0:7-Fehlstart und einer ersten Auszeit wurde es nicht besser. Bei 7:21 nahm Divanoglu seine zweite Auszeit, wohlwissend, dass der Satz längst verloren war.

Doch die letzten Ballwechsel des dritten Durchgangs ließen bereits auf eine Besserung schließen. „Peter war da bereits deutlich besser im Spiel“, berichtete Divanoglu. Und so lief es im vierten Satz mit identischer Aufstellung dann von Beginn an besser. Über 11:7 und 20:16 spielten die VSK-Herren den Durchgang souverän von vorne weg und erzwangen damit den Tiebreak, was nicht zuletzt an der nun deutlich konstanteren Annahme von Libero Andreas Knappe lag, der den verletzten Christian Koch gut vertrat.

Im Tiebreak waren dann aber die Kraftreserven aufgebraucht. Bei 4:7 musste der VSK abreißen lassen, konnte das 6:12 nicht mehr aufholen und musste sich am Ende mit einem Zähler begnügen. Auf Seiten der Gäste wirkte mit Benjamin Büttelmann übrigens ein langjähriger VSK-Akteur mit, der für das Duell gegen seine früheren Weggefährten extra noch nachträglich in die Halle gekommen war und am Ende einige Punkte zum Sieg der SG Ofenerdiek/Ofen beigesteuert hatte.

VSK Osterholz-Scharmbeck – TuS Aschen-Strang 3:0 (25:21, 25:23, 25:18): Obwohl den Gastgebern nun bereits fünf Sätze in den Knochen steckten, erwischten sie diesmal einen guten Start. 6:3 und 15:10 hieß es für das Team um Recep Divanoglu, der für den nun abwesenden Peter Zimmermann ins Team zurückrotierte. Deutlich enger verlief der zweite Durchgang, in dem die Führung immer mal wieder hin- und herwechselte.

Bei 19:19 setzten sich die Hausherren dann schließlich auf 24:21 ab und sicherten sich damit den entscheidenden Vorsprung. Im dritten Durchgang spielten die VSK-Männer dann ihre ganze Routine aus. Jens Ahlers über die Mitte, Hanno Holschen über außen oder Sascha Tietjen über die Diagonale – fast alle Angreifer trugen ihre Punkte zum am Ende souveränen Dreisatzsieg bei. „Das war ein reiner Arbeitssieg, bei dem sich Licht und Schatten abwechselten“, fasste Divanoglu das zweite Spiel zusammen. Das Gesamtfazit des VSK-Trainers fiel nach nunmehr sieben Punkten aus den ersten vier Spielen mehr als zufrieden aus: „Wir sind endgültig in der Verbandsliga angekommen und punktemäßig komplett im Soll.“

VSK Osterholz-Scharmbeck: Jablonski, Knappe, Zimmermann, Divanoglu, Tietjen, Holschen, Balzer, Heitmann, Ahlers