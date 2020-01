Osterholz-Scharmbeck. Ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss. An diesen Spruch dürften sich die Oldie-Kicker des VSK Osterholz-Scharmbeck erinnert haben, als sie das Fußball-Turnier um den 47. Fritz-Otten-Cup gewinnen konnten. In vier Spielen erzielten sie gerade einmal vier Tore. Doch das sollte am Ende reichen. Der Ausrichter verteidigte damit seinen Titel aus dem Vorjahr.

Es blieb aber spannend bis zum letzten Spiel. In dem trafen die VSK-Oldies auf den SV Komet Pennigbüttel, der mit einem Sieg noch an den Grün-Weißen hätte vorbeiziehen können, aber nicht über ein 0:0 hinauskam. Während die SG FC Osterholz/Garlstedt den dritten und der TSV Hollen den vierten Platz belegten, musste der SV Blau-Weiß Bornreihe die Rote Laterne mit nach Hause nehmen. Die „Moorteufel“ erzielten lediglich ein Tor. „Die Spiele wurden fair und rücksichtsvoll ausgetragen“, berichtete Organisator Rolf Walter, der zum Abschluss mit den Mannschaften zum Kohl- und Pinkelessen in die „Amtslinde“ einkehrte.

Weitere Informationen

Ergebnisse: VSK Osterholz-Scharmbeck - SG FC Osterholz/Garlstedt 1:0, SV Blau-Weiß Bornreihe - SV Komet Pennigbüttel 0:2, TSV Hollen - VSK Osterholz-Scharmbeck 0:2, SG FC Osterholz/Garlstedt - SV Blau-Weiß Bornreihe 2:0, SV Komet Pennigbüttel - TSV Hollen 1:1, VSK Osterholz-Scharmbeck - SV Blau-Weiß Bornreihe 1:0, SG FC Osterholz/Garlstedt - SV Komet Pennigbüttel 0:1, SV Blau-Weiß Bornreihe - TSV Hollen 1:2, VSK Osterholz-Scharmbeck - SV Komet Pennigbüttel 0:0, SG FC Osterholz/Garlstedt - TSV Hollen 2:1

Endstand: 1. VSK Osterholz-Scharmbeck (10 Punkte/4:0 Tore), 2. SV Komet Pennigbüttel (8/4 : 1), 3. SG FC Osterholz/Garlstedt (6/4:3), 4. TSV Hollen (4/4:6), 5. SV Blau-Weiß Bornreihe (0/1:7) DSC