Seebergens Frederik-Vincent Gleich (hier auf einer Archivaufnahme) traf beim VSK Osterholz-Scharmbeck II zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. (Hans-Henning Hasselberg)

Osterholz-Scharmbeck. Es war eine umkämpfte, geradezu ruppige Partie mit vielen Aufregern, bei der es immer wieder zu Unterbrechungen und Diskussionen kam. Höhepunkt war ein umstrittener VfR-Treffer, der Spieler und Fans des VSK mächtig verärgerte.

Beide Mannschaften starteten das Spiel mit hohem Druck und viel Kampfgeist. Es war ihnen anzumerken, dass die letzten Spiele verloren gegangen waren und nun im Abstiegskampf unbedingt gepunktet werden sollte. Bereits in der 13. Minute brachte Mirko Apsel den VSK in Führung. Nachdem Maximilian Dohme von hinten in die Beine gegrätscht wurde, verwandelte Apsel den fälligen Strafstoß sicher im Netz. Auch danach ließen die Kreisstädter den Ball besser laufen und vergaben gleich mehrere gute Einschussmöglichkeiten.

Beispielsweise als Max Bünning einen Eckstoß direkt auf Apsel flankte, dieser jedoch um wenige Zentimeter am Ball vorbeisprang. „Wir haben in der ersten Halbzeit einfach zu viele Chancen liegen gelassen. Da waren schon so drei oder vier Dinger bei, die man einfach machen muss“, wusste auch VSK-Trainer Frank Müller. Die nicht genutzten Möglichkeiten rächten sich dann wenige Minuten später, als die Gäste überraschend zum Ausgleich kamen. Frederik-Vincent Gleich traf zunächst die Latte von unten, wodurch der Ball kurz darauf ins Tor sprang.

2:1 löst die VfR-Blockade

Trotz des Ausgleichs hörte die zweite Garde des VSK nicht auf zu spielen und versuchte weiterhin mit viel Zug zum Tor zu gelangen. Doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor. So schafften es schließlich die Seeberger, sich zu befreien und ihrerseits Chancen zu kreieren. Und sie belohnten sich: Rund zehn Minuten vor Abpfiff der ersten Halbzeit erzielte VfR-Kapitän Ragip Sardas das 2:1. „Wir haben schlecht angefangen. Das hat der VSK gut gemacht. Aber danach sind wir wirklich gut ins Spiel gekommen“, sagte Trainer Sabri Sardas. Kurz vor dem Pausenpfiff ließ Steffen Gardianczik noch einmal die Latte der Gäste zittern, wonach Stephan Schitz den Ball direkt auf VfR-Keeper Joachim Marx köpfte.

Auch nach Wiederanpfiff ging es mit teilweise grenzwertigem Einsatz weiter. In der 65. Minute wurde Schiedsrichter Sven Blendermann (Ohlenstedt) dann endgültig in den Mittelpunkt gerückt. Als Marcel Apitius nämlich äußerst fragwürdig gegen VSK-Kapitän Jan Tapking den Ball erobert hatte, kam es zu einem deutlich hörbaren Zusammenprall. Tapking blieb am Boden liegen und musste später sogar das Feld verlassen – doch Apitius hatte weiter gespielt und den Ball ins VSK-Gehäuse geschoben. „Wir haben nicht wegen dieser Schiedsrichterentscheidung verloren, aber es war schon eine spielentscheidende Szene“, meinte Müller hinterher.

Nach dem 3:1 für die Gäste funktionierte beinahe gar nichts mehr bei den Hausherren. Der VfR war nun dominanter und landete fünf Minuten später auch noch das 4:1. Roman-Alexander Klee verwandelte aus knapp 35 Metern Entfernung per Freistoß. In der 81. Minute landete Stephan Schitz dann nur noch das 2:4 für den VSK. Nach einem verlängerten Kopfball von Luca Linus Hanuschek musste Schitz den Ball nur noch ins Tor schieben. Doch für eine Aufholjagd der Osterholz-Scharmbecker war es zu spät. „Wir haben das Spiel einfach zu fahrlässig und zu locker aus der Hand gegeben“, sagte VSK-Akteur Mirko Apsel nach der Partie.