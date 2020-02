Weiter als die meisten in seinem Alter: Handball-Talent Paul Ellmers will künftig beim HC Bremen zeigen, was er kann. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Der Sprung war gewaltig. Vor zwei Jahren wechselte Paul Ellmers vom VSK Osterholz-Scharmbeck zur HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Von der Bremen- in die Oberliga, von der tiefsten Spielklasse der Handball-C- Junioren in die höchste. „Unsere Mannschaft war leistungstechnisch okay, aber ich wollte etwas höher spielen“, meint Paul Ellmers rückblickend und wird von seinem ehemaligen Trainer Sascha Gojowsky schnell korrigiert. „Paul stellt sein Licht etwas unter den Scheffel“, stellt er klar. Paul Ellmers habe den extremen Leistungssprung nicht nur bewältigt, er habe sich bei den „Schwänen“ zugleich sehr schnell zum Leistungsträger entwickelt. Und auf sich aufmerksam gemacht. So sehr, dass der HC Bremen auf das Handball-Talent aufmerksam geworden ist und für sich gewonnen hat.

Ab der kommenden Saison wird Paul Ellmers also die höchste Sprosse der Ligaleiter erklimmen. Ab der kommenden Saison will der 15-Jährige in der A-Junioren-Bundesliga Fuß fassen. Mehr geht nicht in diesem Alter. Und die Entwicklung ist vor dem Hintergrund, dass Paul Ellmers erst vor vier Jahren mit dem Handballspielen begonnen hat, umso erstaunlicher. Denn der Handball war ursprünglich gar nicht seine erste Wahl gewesen. Paul Ellmers war ebenso ein passabler Fußballer und Basketballer. Nur sein Bruder hatte schon ein halbes Jahr früher beim VSK Osterholz-Scharmbeck begonnen. „Aber angefangen habe ich erst durch drei Schulfreunde. Die haben mich mit zum Probetraining genommen und dann bin ich dabei geblieben“, erinnert sich das Talent.

Vier Jahre ist das jetzt her. Aber schon bald stellte sich heraus, dass Paul Ellmers zu Größerem bestimmt war. Etwas, was der VSK Osterholz-Scharmbeck ihm nicht bieten konnte. Der VSK ist in der Handballsparte nicht so gut aufgestellt wie andere Vereine. Daher war Sascha Gojowsky gar nicht so traurig darüber, dass sein Schützling zunächst ins Visier der HSG Schwanewede/Neuenkirchen geriet. Dem VSK blieb sein Schützling ja erhalten. Um für die „Schwäne“ auflaufen zu können, besitzt der 15-Jährige lediglich ein Gastspielrecht.

Bemerkenswert in der Entwicklung des Kreisstädters ist auch die Tatsache, dass er sich gegen um ein Jahr ältere Spieler durchsetzen musste. „Aber Paul ist den meisten in seinem Alter um ein, zwei Jahre voraus. Er hatte schon immer eine unglaubliche Ballbehandlung und er kennt keine Angst. Er geht durch die Gegner durch, die Lust auf Körperkontakt ist ihm in die Wiege gelegt worden“, lobt Ex-Coach Gojowsky seinen ehemaligen Schützling.

Dass sich Paul Ellmers gegen die ältere Konkurrenz so gut durchsetzen konnte, lag auch daran, dass er es quasi nicht anders gewohnt war. Beim VSK war es nämlich zuvor so gewesen, dass beim Training in einer Mannschaft (notgedrungen) drei Jahrgänge vertreten waren. Paul Ellmers war es also nicht anders gewohnt, gegen Ältere anzutreten.

Ab der kommenden Saison geht es beim HC Bremen weiter. „Das ist schon ein relativ gutes Angebot“, sagt Paul Ellmers und erntet erneut irritierte Blicke seines Ex-Coaches. „Das ist nicht relativ gut, das ist großartig!“, stellt Sascha Gojowsky sofort klar. Er sei schon stolz darauf, dass neben Paul Ellmers noch Dominik Koppenstein, Frietjof Wesseler und Johann Stehnke vom VSK zur HSG Schwanewede/Neuenkirchen geschafft haben. „Unsere Spieler werden mit dem Doppelspielrecht richtig gut gefördert“, sagt Sascha Gojowsky. Das Angebot des HC Bremen toppe aber alles Bisherige.

Die größte Herausforderung aber wartet noch auf Paul Ellmers. Beim HC Bremen will er den Sprung in die A-Junioren-Bundesliga schaffen. Ehrgeizig genug ist er allemal. Bereits jetzt trainiert der 15-Jährige dreimal die Woche, hinzu kommt an vier weiteren Tagen ein eigenes Krafttraining. „Ich will zeigen, was ich kann“, erklärt das Talent, das insofern Unterstützung erfährt, als dass es vom Verein am Bahnhof abgeholt und zum Training gefahren wird. Für die Auswärtsspiele wird er von zu Hause abgeholt. Keine Frage: Die Laufbahn Ellmers’ nimmt professionellere Züge an.