Landkreis Osterholz. „Das ist doch was“, meinte sie. Und Rebekka Patzke freute es zudem, dass „wir auch im Kürbereich mittlerweile den TV Schwanewede neben dem VSK Osterholz-Scharmbeck und auch einigen Nachwuchs haben“, so die Vertreterin des Turnkreises Osterholz. Nicht unerwähnt lassen wollte sie auch, dass neben den alteingesessenen Vereinen wieder der TSV Worpswede und der TV Lilienthal mit einigen Turnerinnen am Start waren.

Das größte Feld stellten die Turnerinnen der Jahrgänge 2009 bis 2011, wo es schlichtweg kein Vorbeikommen an Marla Ernst von der TSG Grasberg gab. Sie setzte sich mit 54,85 Punkten klar an die Spitze. Die Grasbergerin bestach vor allem am Boden, wo sie mit 15 Zählern die beste Wertung erturnte. Ihr dicht auf den Fersen war Neomie Kastirr (TuSG Ritterhude), die in der Endabrechnung nur 1,35 Punkte weniger erturnte als Siegerin Marla Ernst. Als ihr Steckenpferd stellte sich mit der Höchstwertung von 13,55 Punkten der Stufenbarren heraus. Auf Platz drei folgte Amely Wellbrock (TSG Grasberg) mit 53,15 Punkten.

Bei den Jahrgängen 2006 bis 2008 wartete Luna Krull (TuSG Ritterhude) mit sehr starken 58,35 Punkten auf. Sie wurde vor Elleonor Schau (TSV Worpswede, 55,40 Punkte) und Emma Wenzig (TuSG Ritterhude, 54,60 Punkte) Kreismeisterin. Die absolute Höchstpunktzahl an diesem Tag heimste jedoch Lina Boermann (Jahrgang 2005 und älter) ein. Die Grasbergerin erreichte sagenhafte 69,70 Punkte und ließ zwischen sich und ihrer Konkurrenz eine gewaltige Lücke. Zum Vergleich: Die Zweitplatzierte Louisa Brüggemann, ebenfalls TSG Grasberg, kam auf 58,45 Zähler.