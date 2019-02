Lena Böschen (im Bild) landete hinter Teamkollegin Lina Boermann. (S. Brockmann)

Landkreis Osterholz. Mit 75 Sportlerinnen hat der Turnkreis Osterholz einen neuen Melderekord für seine Kreismeisterschaften der Gerätturnerinnen verzeichnet. Erstmals waren dabei auch Turnerinnen des TSV Worpswede in der Sporthalle der Berufsbildenden Schulen in Osterholz-Scharmbeck mit von der Partie. „Es ist alles super gelaufen. Wir haben auch ein gutes Niveau im Kreis gesehen“, zog die Turnkreis-Fachwartin und Trainerin des VSK Osterholz-Scharmbeck, Rebekka Patzke, ein überaus positives Fazit.

In den Kürstufen der Leistungsklassen (LK) 3 und 4 räumte der VSK Osterholz-Scharmbeck sämtliche Titel ab. In der LK 3 der Jahrgänge 1990 bis 2001 behauptete sich Alina Frese mit 48,55 Punkten klar gegen Schwanewedes Pamela Hinrichs (43,75). Im Wettkampf der Jahrgänge 2002 bis 2005 verwies Marie Greulich mit 45,30 Zählern ihre Klubkollegin Svea Poppe um 2,25 Punkte auf die zweite Position. Im Feld der Jahrgänge 2006 bis 2008 feierten Eva Bünemann (45,70) sowie Isabella Bielinski (45,10) ebenfalls einen Doppelsieg für die Kreisstädterinnen. In der LK 4 der Jahrgänge 2006 und älter distanzierte VSK-Turnerin Greta Sancken mit 44,15 Punkten ein Quartett des TV Schwanewede deutlich. Merle Michaelis behauptete sich zudem in der LK 4 der Jahrgänge 2007 bis 2009 gegen ihre Vereinskameradin aus Osterholz-Scharmbeck, Merle Michaelis.

In den Pflichtstufen (P) gaben die Aktiven der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf den Ton an. In der P 6 bis 8 für den Bezirk wurde Lina Boermann mit 64,30 Punkten ihrer Favoritenrolle souverän gerecht und hielt somit ihre Klubkameradinnen Lena und Emily Böschen auf Distanz. Grasbergs Lia Wiszniewski eroberte hier im Klassement der Jahrgänge 2007 bis 2009 den ersten Platz. Das größte Teilnehmerfeld gab es mit 28 Turnerinnen in der P 4 bis 7 des Kreises der Jahrgänge 2008 bis 2010 zu bestaunen. Mit 55,35 Punkten setzte sich hier Grasbergs Amely Wellbrock gegen VSK-Turnerin Leni Flieshardt (53,80) und Sascha Naam (53,00) durch. Naam startete ebenso wie Wellbrock für die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf. Bei Amely Wellbrock ragten vor allem die 13,25 Punkte am Stufenbarren sowie die 14,05 Zähler am Schwebebalken heraus.

Die beste Bodenübung legte Wörpedorfs Marla Ernst mit 14,55 Punkten an den Tag. Sie schrammte am Ende als Vierte auch nur um 0,05 Zähler am Sprung auf das Siegertreppchen vorbei. In der P 5 bis 9 der Jahrgänge 2005 bis 2007 hatte Grasbergs Finja Heidmann mit 55,70 Punkten die Nase vorne. Bei den Jahrgängen 2004 und älter ergatterte mit Vanessa Koszeck ebenfalls eine TSG-Turnerin die Goldmedaille. In der P 3 bis 5 (Jahrgänge 2011 und älter) siegte VSK-Turnerin Julia Steinle.