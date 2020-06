Marcus Balzer: Wir sind momentan noch nicht im Training, wobei jetzt gerade eine frische Info kam, dass die Sporthalle genutzt werden darf. Nun müssen wir uns um die Einzelheiten kümmern. In unserer Sportart stelle ich mir die Entwicklung eines Hygienekonzepts allerdings schwierig vor. Zum Beispiel spielen wir immer mit demselben Ball. Sicherlich geht es erst mal ums Wiedersehen und darum, langsam in Wallung zu kommen. Ich vermute, dass wir zunächst wie beim Einspielen die technischen Fertigkeiten beim Pritschen, Baggern und Schmettern üben werden. Sicherlich muss ich noch an meiner Kondition arbeiten, obwohl ich nicht nur gefaulenzt, sondern mit meiner Familie zwischenzeitlich das Inlinern entdeckt habe. Die technischen Fertigkeiten werden trotz der extrem langen Pause nicht verschwunden sein, da sollte ich schnell an mein altes Niveau anknüpfen können.

Im Grunde genommen sehe ich die Diskussion darüber sehr kontrovers. Zum Glück haben wir in unserer Region eine geringe Anzahl an Krankheitsfällen, weshalb die Gefahr schwer zu greifen ist. Auch wir als Familie machen uns keine großen Sorgen und versuchen mit Bedacht ins normale Leben zurückzukehren. Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass die Entwicklung noch mal in die andere Richtung geht. Wer weiß schon, wie sich die Schulöffnungen nun auswirken, auch wenn ich andererseits natürlich froh bin, dass mein ältester Sohn nächste Woche endlich wieder in seine sechste Klasse gehen darf.

Es war schon ernüchternd, als der Skiurlaub ins Zillertal, auf den ich mich ein Jahr lang gefreut habe, ausfallen musste. Werder gerade nicht im Stadion unterstützen zu können, wurmt mich natürlich ebenfalls ungemein. Die Kontakte im Freundeskreis und in der Familie wurden praktisch nahezu auf null runtergeschraubt, sonst unternehmen wir in Gruppen schon mal Radtouren zu Tietjens oder Melchers Hütte. Insgesamt war ich aber gar nicht so sehr betroffen. Mein beruflicher Alltag als Speditionskaufmann hatte sich kaum verändert, auch weil wir hauptsächlich mit Baumärkten zu tun haben, die ja fast kontinuierlich geöffnet hatten. Rückblickend hat mir die gewonnene Zeit mit der Familie gefallen und jene, als ich mich mal wieder als Hobbyhandwerker im Haus und Garten austoben konnte. Der körperliche Ausgleich, beispielsweise beim Holzhacken, tat gut.

Ich trage beim Brötchenholen, an der Tankstelle oder in der Waschanlage eine Maske. Damit kann ich aber ganz gut leben und mache deshalb nicht den „Larry“. Zwar freue ich mich, dass die Gastronomie wieder Gäste empfangen darf. Doch essen gehen kann ich mir unter diesen Besonderheiten noch nicht vorstellen. Lieber hole ich mir die Speisen derzeit noch heraus.

Marcus Balzer, 44 Jahre alt, Verbandsliga-Volleyballer beim VSK Osterholz-Scharmbeck

Der Trainingsbetrieb ist vereinzelt gestartet. In unserer Serie „Der neue Alltag“ lassen wir Sportlerinnen und Sportler aus unserem Verbreitungsgebiet über die nun eingeführten Lockerungen berichten.