Jubelmienen zum Saisonstart: Die VSK-Volleyballer sind mit einem Sieg gestartet. (TD)

Osterholz-Scharmbeck. Entsprechend groß war die Freude bei VSK-Sielertrainer Recep Divanoglu: „Bis auf den Block sah das alles wirklich schon ganz gut aus“, sagte Divanoglu.

Dabei waren die Vorzeichen alles andere als optimal gewesen. Denn Divanoglu war am Donnerstagabend bei einem Fahrradunfall unglücklich auf die Hand gestürzt und musste deshalb auf einen Einsatz im ersten Punktspiel verzichten. Und dann verletzte sich beim Warmmachen zu allem Überfluss auch noch Utz Jablonski, sodass Divanoglu lediglich noch sechs Spieler zur Verfügung standen. Die machten ihre Sache dann aber besonders im ersten Satz ausgezeichnet. Die Kreisstädter erwischten in der Seestadt einen Auftakt nach Maß und zogen über 11:5 und 19:7 uneinholbar davon. Den Cuxhavenern war hingegen die Anstrengung aus dem ersten Spiel des Tages anzuspüren. Dennoch wehrte sich der Aufsteiger nach Kräften und fand im zweiten Durchgang tatsächlich in die Partie.

Einen frühen 5:9-Rückstand vermochte der VSK nicht mehr aufzuholen, immer wieder kamen die Kreisstädter zu spät in den Block. Der dritte Satz war dann an Spannung kaum zu überbieten. Kein Team konnte sich absetzen, das Divanoglu-Team nutzte schließlich den zweiten Satzball zum 26:24 – und hatte damit den Widerstand des Gegners gebrochen. Nach einer 9:3-Führung im vierten Satz war die Vorentscheidung gefallen. Christian Koch, der für Divanoglu die Zuspielerrolle übernommen hatte, setzte nun seine Angreifer immer wieder gekonnt in Szene. Den letzten Punkt des Tages machte schließlich Außenangreifer Hanno Holschen.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Koch, Knappe, Holschen, Balzer, Heitmann, Tietjen.