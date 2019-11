Thorsten Heitmann (hier im Angriff) konnte sich am Heimspieltag der VSK-Volleyballer immerhin über einen Sieg freuen. (Sandra Brockmann)

Osterholz-Scharmbeck. Jedenfalls trafen in der Partie des VSK Osterholz-Scharmbeck gegen die SG Ofenerdiek/Ofen zahlreiche ehemalige Mitspieler aufeinander. Am Ende setzte es für die Kreisstadt-Volleyballer zwar eine deutliche Niederlage, dafür gab es im ersten Spiel des Tages aber einen knappen 3:2-Tiebreaksieg.

VSK Osterholz-Scharmbeck – SV Union Lohne 3:2 (21:25, 25:27, 25:19, 25:19, 15:12): Richtig zufrieden war der immer noch verletzt pausierende VSK-Trainer Recep Divanoglu nicht nach dem knappen Erfolg gegen den Tabellenletzten. Die Gastgeber fanden nur sehr schleppend in die Partie, rannten einem 9:13 und später einem 18:22 vergeblich hinterher.

Auch die Einwechselung vom zunächst auf der Bank sitzenden Kapitän Marcus Balzer brachte in den letzten Ballwechseln des ersten Satzes keine Besserung mehr. Erst gegen Mitte des zweiten Durchgangs kam etwas Ordnung in das VSK-Spiel. Doch als dann beim Stande von 24:22 zwei Satzbälle vergeben wurden und der Durchgang doch noch verloren ging, stellte Divanoglu sein Team neu auf. Mit Christian Koch kam der eigentliche Zuspieler in die Partie, außerdem schickte der VSK-Coach auch den kurzfristig zum Team gestoßenen Dirk Meyer, der früher bereits viele Jahre lang für die Kreisstädter auf Punktejagd gegangen war, ins Spiel. Und mit dieser Formation kippte das Spiel nun tatsächlich.

Sowohl im dritten als auch im vierten Satz setzten sich die VSK-Volleyballer schnell ab, besonders Dirk Meyer in der Annahme und Hanno Holschen sowie Marcus Balzer im Angriff hatten nun immer wieder starke Szenen. Zwei Punkte im Matchtiebreak sorgten beim Stande von 9:8 dann schließlich für die endgültige Entscheidung.

VSK Osterholz-Scharmbeck – SG Ofenerdiek/Ofen 0:3 (18:25, 24:26, 20:25): Mit Stefan und Benjamin Büttelmann sowie Joachim Weinle spielen bei der SG Ofenerdiek/Ofen gleich drei langjährige VSK-Akteure, die noch mit etlichen Akteuren aus dem aktuellen VSK-Team zusammenspielten. Mit Dirk Meyer gesellte sich nun ein weiterer erfahrener Routinier dazu. Es herrschte also eine ganz besondere Atmosphäre vor dieser Begegnung. Eine, mit der die Gäste zunächst deutlich besser zurechtkamen.

Mit starken Aufschlägen setzte die SG die Hausherren unter Druck, der VSK hatte zudem offenbar doch mit einer gewissen Grundnervosität zu kämpfen. Über 5:11 und 15:23 kamen die Gastgeber niemals in die Nähe des Satzgewinnes und schienen auch im zweiten Durchgang bereits hoffnungslos auf der Verliererstraße zu sein, ehe Divanoglu bei 7:18 eine Auszeit nahm. In dieser wählte der VSK-Coach dann deutlichere Worte – und traf damit offenbar den Nerv seiner Spieler.

Dank einiger starker Blockaktionen kamen die Kreisstädter zurück ins Spiel, holten Punkt um Punkt auf und schafften über 20:24 tatsächlich noch gerade rechtzeitig den Ausgleich (24:24). Der Gegner nahm eine Auszeit und wechselte den zu diesem Zeitpunkt auf der Bank weilenden Stefan Büttelmann wieder ein. „Ich habe den Jungs dann noch gesagt, dass die den nächsten Ball legen und nicht hart schlagen werden“, berichtete Recep Divanoglu. Und genauso kam es dann auch. Stefan Büttelmann wurde angespielt, der langjährige VSK-Akteur legte den Ball über den Block – und das Spielgerät fiel mittig ins Feld der Hausherren. Ein Punkt später war der Satz verloren und damit auch der Widerstand der Kreisstädter gebrochen.

„Ich hätte gerne gesehen, wie es gelaufen wäre, wenn wir den zweiten Satz gewinnen“, sagte Divanoglu, der den Sieg des Tabellenführers nichtsdestotrotz als vollkommen gerechtfertigt empfand. Viel mehr ärgerte den Coach ohnehin das erste Spiel: „Da haben wir einen Zähler verschenkt, aber alles in allem bin ich trotzdem mit dem Spieltag zufrieden.“

VSK Osterholz-Scharmbeck: Koch, Jablonski, Zimmermann, Divanoglu, Meyer, Knappe, Holschen, Balzer, Heitmann, Borsing, Tietjen.