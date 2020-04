Beckedorf. „Das ist auch unabhängig davon, ob wir in der nächsten Serie in der 1. Kreisklasse oder in der Kreisliga Osterholz antreten werden“, betont Airapetian. Die Grün-Weißen kämpfen noch um den Aufstieg in die Kreisliga. Wahe Airapetian wird auch in der kommenden Spielzeit auf seinen Co-Trainer Heinrich Weingart und voraussichtlich auf sämtliche Spieler zurückgreifen können.

„Es hat auf jeden Fall niemand für die neue Saison abgesagt“, teilte der 37-Jährige mit. Das heißt, dass auch die vier neuen Kicker, die vor der Saison vom SV Lemwerder (Landesliga Bremen) gekommen waren – Levon Hayrapetyan, Steven Holstein, Michael Wronski und Fabio Forstmann – bleiben wollen. „Ich selbst möchte mich wieder aus dem Spielbetrieb zurückziehen und habe zuletzt auch nur für meinen verletzten Bruder Levon ausgeholfen“, lässt Wahe Airapetian wissen.

Aus seiner Sicht wäre es sogar denkbar, ohne Neuzugänge in die kommende Spielzeit zu gehen. „Wir befinden uns nicht unbedingt auf der Suche nach neuen Spielern“, versichert der Übungsleiter.