Für Neel Cassens und Jakob Puckhaber vom SV Komet Pennigbüttel reichte es im Mixed nicht zu einem Medaillenplatz. (Von Lachner)

Kreis Osterholz. Die Badminton-Bezirksmeisterschaften U9 bis U15, kurzfristig nach Ritterhude in die Halle Moormannskamp verlegt, wurden vom TSV Wallhöfen dominiert. Vier Titel, drei zweite und vier dritte Plätze gingen auf das Konto der Wallhöfener Nachwuchsspieler. Aber auch die anderen angetretenen Vereine aus dem Kreisgebiet nutzten die kurze Anreise zu guten Ergebnissen. So verbuchte der ASV Ihlpohl einen Sieg und einen dritten Platz und auch der SV Komet Pennigbüttel kam mit zwei dritten Plätzen nach Hause.

“Vielen Dank an Andreas Benthake vom ASV Ihlpohl für die schnelle und unkomplizierte Organisation dieser Bezirksmeisterschaften”, sagte der Kreisfachwart Badminton Niko Lütjen (TSV Wallhöfen) und schob nach: “Nach dem Ausfall von Buchholz drohte die Meisterschaft ganz ins Wasser zu fallen.” So aber organisierte der ASV Ihlpohl und sein Partnerverein der TSV Wallhöfen diese Meisterschaft kurzer Hand in Ritterhude. “Dank der vielen Helfer hat alles sehr gut geklappt und trotz der kurzen Vorbereitungszeit haben wir diesen Wettkampf schon fast professionell auf die Beine gestellt”, lobte Niko Lütjen.

Monsees/Assmus überragen

Auch die Teilnehmer aus dem Landkreis kam die kurze Anreise entgegen und viele nutzten dies zu guten Ergebnissen. Herausragend dabei wohl der Titelgewinn von Tebbe Monsees und Vin Assmus (TSV Wallhöfen) im Jungendoppel U15. Nach Absprache wurden die beiden zur Zeit erfolgreichsten Youngster des Landkreises nicht in ihrer Altersklasse U13 sondern eine Altersklasse höher bei den Jungen U15 gemeldet. “Wir versprachen uns davon den größeren Lerneffekt für Vin und Tebbe, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht an größere Erfolge geglaubt habe”, berichtete Niko Lütjen.

Das revidierten die beiden Nachwuchstalente aber recht schnell. In einer Gruppe spielend schlugen sie nach lockeren Auftaktsiegen zuerst die an Position zwei gesetzten Kraft/Brandt (TuS Brietlingen/BW Buchholz) mit 21:15 und 21:19. Danach ging es dann gegen die Top gesetzten Martens/Becker-Heins (BW Buchholz). Auch hier behielten Tebbe Monsees und Vin Assmus die Nerven und siegten mit 22:20 und 21:19. “Einfach nur grandios, wie die beiden gespielt haben”, lobte Niko Lütjen überschwänglich. Aber auch einzeln waren die beiden erfolgreich. Tebbe Monsees dominierte mit seiner Partnerin Katharina John (TuS Brietlingen) die Mixedkonkurrenz U13 nach Belieben und siegte auch im Finale ungefährdet gegen Aileen Seume/Jan Martens (TSV Wallhöfen/BW Buchholz). Vin Assmus hingegen spielte sich im Einzel U15 bis ins Halbfinale, wo er aber in zwei Sätzen klar unterlag. Das kleine Finale gewann er aber ebenso deutlich mit 21:15 und 21:18 gegen Niklas Böttger (TV Loxstedt).

Aber es gab noch mehr Sieger: Das Mixed verlor Aileen Seume noch deutlich, im Doppel mit Charlotte Six (TSV Adendorf) blieb sie aber ungeschlagen und sicherte sich den Titel. Im Einzel reichte es dann bis ins Finale, wo sie aber gegen die Mixedpartnerin von Tebbe Monsees, Katharina John, klar mit 7:21 und 6:21 verlor. Mit Lara Neuaug (ASV Ihlpohl) stellte auch der Gastgeber eine Titelträgerin. Im Mädcheneinzel U9 war dem Shootingstar auch ihre Gegnerin im Finale, Ella Burg (TuS Brietlingen), beim 21:4 und 21:9 nicht gewachsen. Alina Neuaug (ASV Ihlpohl), größere Schwester von Lara, erreichte dann noch zusammen mit Naarah Schröder (SV Komet Pennigbüttel) den dritten Platz im Mädchendoppel U13. Den fünften Titel für den Kreis erspielte sich Justus Lütjen (TSV Wallhöfen), Sohn von Niko Lütjen, im Jungendoppel U11 zusammen mit Jonte Mensink (TSV Adendorf). Den beiden schon etablierten Spielern waren im Finale Schönfelder/Carl (SC Vorwerk Celle) nicht gewachsen. Im Einzel U11 ließ Justus Lütjen dann noch einen zweiten Platz folgen.

Jale Assmus (TSV Wallhöfen, Mädchen U15) komplettierte mit drei dritten Plätzen zusammen im Doppel mit Neele Cassens (SV Komet Pennigbüttel) und Mixed mit Lasse Brandt (BW Buchholz) die Medaillensammlung für den Landkreis. Jeweils knappen Niederlagen im Halbfinale ließ sie klare Siege in den kleinen Finales folgen. “An den zwei sehr heißen Tagen haben die 92 Teilnehmer aus 24 Vereinen die 227 Spiele sehr gut über die Bühne bekommen”, freute sich Niko Lütjen.