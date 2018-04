Kehrten mit sehr guten Ergebnissen aus Nordhorn zurück: Tebbe Monsees, Aileen Seume und Vin Assmus (von links) vom TSV Wallhöfen. (fr)

Wallhöfen. Wieder einmal zeigte sich der Wallhöfener Badminton-Nachwuchs in bester Verfassung. Bei der NBV-A-Rangliste im Doppel und Mixed in Nordhorn siegten Tebbe Monsees und Vin Assmus im Jungendoppel U13. Zudem war Tebbe Monsees im Mixed U13 nicht zu schlagen. Vin Assmus wurde hier Dritter.

Zur Zeit führt in der Altersklasse U13 Jungen in Niedersachsen kein Weg am TSV Wallhöfen vorbei. Während Vin Assmus sich oft im Einzel in die Siegerliste einträgt, ist Tebbe Monsees im Mixed erfolgreicher. So auch diesmal, wo er mit seiner Partnerin Katharina John (TuS Brietlingen) die NBV-A-Rangliste gewann. Dabei siegten sie in allen Partien sicher in zwei Sätzen. Einzige Ausnahme war das Halbfinale. "Da haben die beiden unsere Nerven ganz schön strapaziert”, sagte Betreuer Niko Lütjen. Im vorweggenommenen Endspiel gegen Constanze Winnefeld/Hinrich Cohrs-Tiede (MTV Nienburg/TuS Brietlingen) ging es nach zwei ausgeglichenen Sätzen in den dritten und entscheidenden Abschnitt. "Das Spiel ging hin und her, am Ende hatten Katharina und Tebbe aber knapp mit 22:20 die Nase vorne”, berichtete Niko Lütjen erleichtert. Im anderen Halbfinale verlor Vin Assmus mit seiner Partnerin Luna Marquardt (SG Pennigsehl/Liebenau) mit 18:21, 21:17 und 18:21 gegen Graeve/Khoune (MTV Nienburg). Im Spiel um Platz drei behielten sie aber gegen Winnefeld/Chors-Tiede ebenfalls mit 21:19 und 21:17 die Oberhand.

Assmus/Monsees sind eingespielter

Im Doppel war der Finaleinzug für Assmus/Monsees ebenfalls kein Problem. Dort warteten wieder Hinrich Chors-Tiede und Jannis März (BV Gifhorn) auf die Wallhöfener. Es entwickelte sich eine ebenfalls ausgeglichene Partie. Tebbe Monsees und Vin Assmus zeigten sich aber etwas eingespielter und vielleicht auch glücklicher und siegten knapp mit 21:19 und 25:23. "Am Ende fiel uns ein Stein vom Herzen und der Jubel kannte keine Grenzen”, sagte Niko Lütjen. Eine weitere Medaille erspielte sich Justus Lütjen mit Jonte Mensink (TSV Wallhöfen/TSV Adendorf) im Jungendoppel U11. Mit gutem Auftreten, aber etwas Pech erreichten die beiden Platz drei in ihrer Alterklasse.

Im Gegensatz zu den Jungen verlief die Rangliste für die Mädchen nicht ganz so erfolgreich. Im Mixed U13 mussten sich Aileen Seume/Jan Martens (TSV Wallhöfen/Blau-Weiss Buchholz) im Viertelfinale John/Monsees geschlagen geben. Danach folgten zwei Niederlagen und ein Sieg, was Platz elf bedeute. Jale Assmus (TSV Wallhöfen) erreichte mit Lasse Brandt (Blau-Weiss Buchholz) im Mixed U15 den zehnten Platz. Nach einer hohen Auftaktniederlage ließen sie zwei Siege und zwei Niederlagen folgen. "Die Mädchen haben sich von den Niederlagen zum Turnierbeginn nicht entmutigen lassen und gut gekämpft”, lobte Lütjen.