Herr Stelljes, der TSV Wallhöfen weist in der Kreisliga nach sieben Spielen sieben Punkte mehr auf als im Spieljahr 19/20 nach sieben Partien in der 1. Kreisklasse. Wie erklären Sie sich den Aufschwung?

Denis Stelljes: Die Mannschaft hat sich über die Zeit immer besser gefunden, die Stimmung ist sehr gut. Wir haben auch viel Spaß zusammen. Die Neuzugänge haben sich immer sehr schnell integriert und wurden von allen gleich gut aufgenommen. Das hat gut zusammengepasst. Zudem sammelten Sergei Baitler und Johann Boger über viele Jahre hinweg Erfahrung, die sie nun an die jüngeren Spieler weitergeben. Das hilft unserer Mannschaft sehr.

Wir versuchen uns so gut es geht auf unseren Gegner einzustellen und besprechen dieses gemeinsam. Die Mannschaft versucht es dann, mit Leidenschaft und Siegeswillen umzusetzen. Das ist uns bislang ganz gut gelungen.

Beide sind extrem zielstrebig vor dem Tor und eiskalt, sind dabei auch nicht zu eigensinnig, sondern haben sogar immer noch einen Blick für den eigenen Mitspieler. Trotzdem sind beide Spieler sehr unterschiedlich von der Struktur. Daher sind sie so unberechenbar, was mich richtig freut.

Wenn ich von dem ausgehe, was ich bis jetzt gesehen habe in der Kreisliga, dann sehe ich Lilienthal im Vergleich zu den anderen ganz klar als Favorit an. Die Mannschaft hat tolle Spieler in ihren Reihen, ist zudem sehr laufstark und verfügt über eine gute Spielstruktur nach vorne.

(lacht) Ich verstehe immer nur Bahnhof. Aber nach einem kleinen Plausch im Spiel werden sie immer ein Tick stärker. Also sind die richtigen Wörter untereinander gefallen. Dann weiß man, worum es ging.

Ich bin mit allen telefonisch weiterhin in Kontakt. Die Spieler halten sich wie alle anderen Mannschaften individuell fit. Etwas anderes bleibt uns allen nicht übrig. Natürlich sind alle enttäuscht, dass nun wieder Pause ist. Aber da müssen ja nun alle durch. Es kommen bald hoffentlich wieder die schönen Zeiten, worauf wir uns schon heute freuen.

Zur Person

Denis Stelljes (45)

schnuppert mit dem TSV Wallhöfen Höhenluft in der Fußball-Kreisliga Osterholz. Der Tabellenzweite ist als Aufsteiger in der aktuellen Spielzeit 20/21 noch unbesiegt.