Borgfeld. „Wir waren wieder sehr zufrieden. Alles in allem haben wir etwa 750 Starts verbucht und sind weiterhin international, da auch unsere Freunde aus den Niederlanden wieder mit fast 25 Schützen da waren“, zog der Vorsitzende der Borgfelder Schützengilde, Ingo Buchenau, ein überaus positives Fazit für das 32. Bremer Marathonschießen in Borgfeld. Auch wenn es keine neuen Rekorde gegeben habe, so seien die Ergebnisse sehr gut gewesen.

„Wir konnten auch wieder 18 neue Vereine bei uns begrüßen“, frohlockte Buchenau. Bereits zu den Stammgästen auf der Anlage am Hamfhofsweg gehört der SV Vollersode. Andreas Leistner, Hans-Jürgen Böttner und Herbert Fedderwitz siegten im Luftgewehr (LG)-Freihand-Wettbewerb der Herren II und III mit insgesamt 2703 Ringen. Im Einzel musste sich Böttner mit 927 Ringen auch nur Wolfgang Petermann vom Scharmbeckstoteler SV um zwei Ringe geschlagen geben.

Sebastian Höfs vom Bundesligisten SB Freiheit erzielte als Sieger des LG-Freihand-Einzels der Herren I mit 989 Ringen ein bärenstarkes Ergebnis. Zum Rekord fehlten aber noch acht Ringe. In den Auflage-Wettbewerben machte Tatziana Schlosser vom SV Huxfeld auf sich aufmerksam. Diese musste sich im LG-Auflage-Wettkampf der Senioren und Seniorinnen 0 mit 1050,2 Ringen nur Sven Pardy vom SV Tornesch um 3,3 Ringe beugen. In der Kleinkaliber (KK)-Auflage beanspruchte Schlosser zudem mit 1013,4 Ringen die Bronzemedaille.

Ebenfalls zweimal auf das Siegertreppchen stieg Rainer Gerdes vom Wallhöfener SV. „Dabei war ich mit Fieber stark gehandicapt“, berichtete der 63-Jährige. Dies hinderte ihn aber nicht daran, sowohl mit 1021,9 Ringen im KK-Auflage-Wettbewerb der Senioren und Seniorinnen I und II als auch im LG-Auflage-Wettkampf mit 1040 Ringen jeweils den dritten Rang zu erobern. „Mit diesen beiden dritten Plätzen kann ich sehr gut leben. Wenn ich damit Geld verdienen würde, wäre ich aber wohl anders an die Sache herangegangen“, teilte Gerdes mit. Seine Ehefrau war ebenfalls stark erkältet, ergatterte jedoch im LG-Auflage-Wettbewerb der Seniorinnen II mit 1039 Ringen ebenso eine Bronzemedaille. „Uns ging es aber beiden wirklich nicht so gut“, versicherte Rainer Gerdes.

Im LG-Auflage-Wettbewerb der Senioren III, IV und V feierte der SV Huxfeld einen Doppelerfolg in der Teamwertung. Hans-Werner Buerhop, Hans-Dieter Hilken und Manfred Meyer verwiesen ihre Klubkollegen Horst Hartwig, Erich Hastedt sowie Helmut Michaelis um 13,3 Ringe auf die zweite Position. Im Einzel der Senioren V schrammte Manfred Meyer mit 625,5 Ringen als Vierter nur knapp am Sprung auf das Podest vorbei. Dasselbe Schicksal erlitt Heinz Sackmann mit 1013,6 Ringen bei den Senioren III und IV. Bei den 60-Schuss-KK-Auflage-Senioren V bejubelten Horst Hartwig (602,8), Erich Hastedt (598,4) sowie Helmut Michaelis (591) einen Dreifach-Triumph für den SV Huxfeld und damit auch den Sieg in der Mannschaftswertung. In der Kombinationswertung aus LG- und KK-Auflage (60 Schuss) mussten Manfred Meyer und Erich Hastedt zudem nur Peter Heinemann vom Vegesacker SV den Vorrang lassen. Im Luftpistolen-Auflage-Wettbewerb setzten sich Heinz-Hermann Kück, Berthold Hölling und Thomas Lüllmann mit 2860 Ringen ferner für die SGS Teufelsmoor durch.