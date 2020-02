Möchte man so angesehen, angesprochen, oder angegangen werden? Werder-Kapitän Niklas Moisander bietet derzeit viel Diskussionsstoff. (Bernd Thissen)

Landkreis Osterholz. Im Nachgang einer jeden Fußballsaison veröffentlicht der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ein umfangreiches Zahlenmaterial. Statistiken zu allen möglichen Bereichen, unter anderem auch zum Schiedsrichterwesen. Mit Blick auf die Saison 2018/2019 sorgte vor allem diese Zahl für viel Gesprächsstoff: 2906. Das war die Anzahl der Angriffe auf Unparteiische im Amateurfußball. Fast 3000 Attacken auf Schiedsrichter im Amateurfußball. Wohlgemerkt nur die registrierten. Die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher sein.

Zahlen sind geduldig. Fußballspieler in den allermeisten Fällen nicht. Anders ist es kaum zu erklären, dass der Fußball immer wieder mit Gewaltexzessen zu kämpfen hat. Im Prinzip seit vielen Jahrzehnten und als einzige Teamsportart überhaupt. Aber worin ist dieses Phänomen begründet? Wieso meinen Fußballer, fast jede Entscheidung des Unparteiischen kommentieren oder sogar bewerten zu müssen, während in fast allen anderen Sportarten der Schiedsrichter praktisch nicht angegangen und die Entscheidungen meist klaglos akzeptiert werden.

Der Radiosender „Deutsche Welle“ hat zu diesem Thema eine Umfrage gestartet und etliche Sportverbände kontaktiert. Die Resonanz war eindeutig: Physische Gewalt gegen Amateur-Schiedsrichter kommt nach Angaben der Verbände außerhalb des Fußballs gar nicht vor – oder sie ist die absolute Ausnahme. Weder im Handball, noch im Basketball oder Volleyball werden die Schiedsrichter derart rüde angegangen. Im Rahmen der Umfrage spricht Mark Schober, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Handball-Bundes (DHB), die Problematik ganz deutlich an: „Die Amateure schauen zum Beispiel auf die Bundesliga-Trainer: Wie verhalten sie sich gegenüber den Schiedsrichtern?“ Im Handball gibt es deshalb schon lange Zeitstrafen für Trainer, die meckern, wie Schober ergänzt: „Ein Spieler muss dann für ihn vom Platz. Das zeigt Wirkung.“ Ist so etwas auch für den Fußball vorstellbar?

Rugby als Paradebeispiel

„Das wäre zumindest mal eine interessante Variante“, sagt Thomas Rehberg. Der Osterholzer Kreisschiedsrichterobmann stimmt mit Schober komplett überein. Auch er sieht die Hauptprobleme im Profisport verankert. Die Verhaltensmuster der Bundesliga-Trainer und -Spieler im Umgang mit dem Schiedsrichter würden nämlich allen Amateurfußballern vor allem eines vermitteln: Dass es normal ist, sich so auf dem Platz zu verhalten. Rehberg ist zwar durchaus ein Fan der jüngst verschärften Regelanwendung bei aggressivem Verhalten, er ist aber skeptisch, ob das auf Dauer wirklich etwas bringen wird: „Dann kriegt der Trainer halt mal eine Gelbe Karte. Na, und? Sein grundsätzliches Verhalten wird das nicht ändern.“ Vielmehr müsse eben schon im Kindesalter genau das vorgelebt werden, was in anderen Sportarten nun einmal völlig normal ist: „Der Schiedsrichter ist tabu. Absolut tabu.“

Ein wunderbares Beispiel für die Akzeptanz der Schiedsrichter liefert ausgerechnet der American Football. Ausgerechnet dort, wo man die härtesten Kerle vermutet und Körpereinsatz per se gefragt ist, ist der Schiedsrichter geradezu eine „heilige Kuh“, wie Robert Huber, Präsident des American Football Verbands Deutschland (AFVD), in der Umfrage der Deutschen Welle verrät: „Diese Problematik ist im Football-Sport vollkommen unbekannt.“ Und das kann zum Beispiel jeder bestätigen, der einmal bei den Ritterhude Badgers zugeschaut hat. Auch wenn Trainer und Spieler längst nicht immer einer Meinung mit den Unparteiischen sind – Reaktionen wie beim Fußball sind nicht zu sehen.

Beim renommierten Six-Nations-Turnier im Rugby, immerhin so etwas wie die inoffizielle Europameisterschaft, konnte man das ebenfalls perfekt beobachten: Im Spiel zwischen Frankreich und England bauten die Franzosen mit einem Versuch ihre Führung auf 15:0 aus, der Spielzug wurde allerdings vom Video-Assistenten überprüft. Schiedsrichter Nigel Owens konnte während der Diskussion mit dem VAR in Ruhe aus seiner Flasche trinken, blieb dann bei seiner Entscheidung, was in Anbetracht der TV-Bilder durchaus strittig war. Trotzdem ließ das benachteiligte Team den Schiedsrichter komplett in Ruhe, es gab im Anschluss nur eine kurze Erklärung für einen englischen Spieler – und dann wurde einfach weitergespielt. Eine vergleichbare Szene ist im Fußball nahezu undenkbar. Dort wird bei einer Video-Überprüfung praktisch permanent auf den Schiedsrichter eingeredet. Auch Thomas Rehberg kennt dieses Phänomen – und zwar völlig egal in welcher Liga: „Fehlentscheidungen werden nicht oder nur schwer toleriert. Die Spieler können am leeren Tor vorbeischießen, einen Kurzpass über drei Meter nicht zum Mitspieler bringen und die Abseitsregel nicht kennen. Bei diesen Fehlern werden sie sogar meistens noch getröstet. Aber wehe, wenn der Schiedsrichterassistent mal einen Einwurf falsch entscheidet. Dann bricht gleich eine Welt zusammen.“ In der Bundesliga wird in diesen Tagen mehr denn je ein ganz bestimmtes Wort von Spielern und Trainern benutzt: „Emotionen“. Für viele Protagonisten scheinen die Verhaltensmuster im Fußball so normal geworden zu sein, dass sowohl Trainer, Manager und Spieler, vor allem aber auch die Zuschauer und Medien das durchaus als scheinheilig zu bezeichnende Spiel mitspielen. Alles unter dem Deckmantel der „Emotionen“, die zum Fußball dazugehören sollen, wie Tore und Auswechselungen. Tun sie aber nicht. Sollten sie zumindest nicht. Zumindest nicht solche gegen Schiedsrichter. Und läge diese Entwicklung an einer allgemeinen Verrohung der Sitten in Deutschland – so wie es oft mit Blick auf den Fußball betont wird – müssten doch auch die anderen Mannschaftssportarten betroffen sein?

Zahlen sind geduldig. Und können aus dem Kontext gerissen ein völlig falsches Bild der Realität widerspiegeln. So könnte man beim Blick auf die DFB-Statistik denken, dem Verband laufen die Schiedsrichter in Scharen davon. Am 1. Januar 2012 waren noch 78 455 Schiedsrichter beim DFB registriert. Dieselbe Statistik weist für Juni 2018 aber nur noch 56 680 Unparteiische aus, also fast 22 000 weniger. Dramatisch? Nicht unbedingt. Denn wer diese Zahl in Relation zu den gemeldeten Teams setzt, stellt fest, dass sich der Wert „Schiedsrichter pro Mannschaft“ nicht großartig verändert hat in den vergangenen Jahren. Denn von bundesweit 171 567 gemeldeten Teams in 2012 sind 2018 nur noch 121 813 geblieben. Dass beide Entwicklungen eine besorgniserregende Tendenz widerspiegeln, ist ein ganz anderes Thema.

Zur Sache

Immer mehr Schiedsrichter treten in den Streik

Im Herbst vergangenen Jahres wird der 22 Jahre alte Schiedsrichter Nils Czekala in einem hessischen Kreisliga-Spiel von einem Spieler per Faustschlag niedergestreckt und bewusstlos geschlagen. Mit dem Rettungshubschrauber muss er ins Krankenhaus gebracht werden. Die Folge: Schiedsrichter treten in den Streik. Im Saarland, in Berlin oder auch in Köln haben die Unparteiischen bereits den Dienst an der Pfeife verweigert, um auf die Situation aufmerksam zu machen.

Fast wöchentlich scheint es neue Horrormeldungen aus den unteren Ligen zu geben. Doch die Zahlen bestätigen dieses Gefühl erstaunlicherweise nicht. In der jüngsten Studie der Uni Tübingen zu diesem Thema wird genau das bestätigt, was schon die Ergebnisse der allermeisten vorausgegangenen Studien der letzten Jahre gezeigt hatten: Die meisten Schiedsrichter sind laut eigener Aussage nie oder nur selten selbst Opfer von Gewalt geworden. Auch die Gewalttaten insgesamt haben nicht zugenommen – weder in der Intensität noch in der Häufigkeit. Im Landkreis Osterholz ist das Thema Gewalt gegenüber Fußball-Schiedsrichtern im Prinzip gar keins.

„Wir haben das Glück, dass hier offenbar ziemlich normale und besonnene Menschen leben“, sagt Kreisschiedsrichterobmann Thomas Rehberg. Echte Gewaltexzesse hat er in seinen vielen Jahren hier nicht erlebt. Gleichwohl betont er: „Auch die ganzen Beleidigungen und Anfeindungen sind sehr belastend, vor allem für junge Schiedsrichter. Die Toleranz der Außenstehenden muss sich da einfach verbessern.“

2906 Angriffe auf Schiedsrichter hat der DFB in der Saison 2018/2019 registriert. Trotz immer wiederkehrender Ausschreitungen mussten aber in der vergangenen Saison nur 0,05 Prozent der Spiele abgebrochen werden. Am Ende sollte man aber wohl alle Zahlen, alle Studien, alle Statistiken einfach mal beiseiteschieben und sich selbst fragen: Sind die Umgangsformen mit einem Fußball-Schiedsrichter eigentlich die, die ich mir von der Gesellschaft, in der ich lebe, wünsche?