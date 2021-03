Tanja Haase beim Online-Training mit der Wamanoka-Gruppe. (CARMEN JASPERSEN)

Die Zeiten sind herausfordernd. Online-Training. Einfach den Laptop aufklappen und mitmachen. Sagt sich so leicht. Selbst bei ihr klappe das „mit dem Einrichten und so“ nicht immer auf Anhieb, verrät Tanja Haase. Dabei ist sie erst 48 Jahre alt und damit deutlich jünger als alle anderen aus der sogenannten Wamanoka-Gruppe, bei der sie vorübergehend das Online-Training übernommen hat. Normalerweise trainiert die von Rupert Lippke ins Leben gerufene Gruppe gemeinsam in der Riesturnhalle, aber das hat Corona seit geraumer Zeit zunichtegemacht.

Wovon sich die Teilnehmer nicht abschrecken lassen wollen. Zumindest, so gut es geht. Denn Corona hat in der Gruppe insofern seine Spuren hinterlassen, als dass nicht mehr jeder Teilnehmer das Angebot der TuSG Ritterhude in Anspruch nehmen kann. Nicht jeder besitzt einen Laptop, nicht jeder beherrscht den Umgang mit dem Internet. So ist von den insgesamt 47 Teilnehmern – normalerweise auf zwei Gruppen verteilt – nur knapp die Hälfte online aktiv. „Unsere höchste Teilnehmerzahl war 19“, erzählt Trainerin Tanja Haase, erachtet diese Zahl allerdings als „nicht einmal wenig“. Sie ist froh, die Gruppe aus der Ferne betreuen zu können. „Wenn wir das nicht könnten, hätten wir überhaupt kein Angebot.“ Im ersten Lockdown etwa gab es dieses Angebot nämlich noch nicht.

Wamanoka – diese Bezeichnung ist eine Abkürzung für: Was man noch kann. Ins Leben gerufen hat Rupert Lippke diese Bezeichnung. Sie beschreibt eine von drei Phasen menschlicher Bewegung. Beim Erlernen, in der frühkindlichen ersten Phase, habe es nicht selten geheißen: Was man (der Nachwuchs) schon kann! Später, wenn das Gelernte in persönlichen Erfolg umgemünzt werden kann, habe es „Was man kann!“ geheißen, sagt Lippke. Und in der dritten und letzten Phase bemühe man sich, durch Bewegung die Lebensqualität zu wahren oder zu steigern. Eben zu zeigen, was man noch kann. Wamanoka.

Es ist eine zumindest ungewöhnliche Umschreibung für eine Turngruppe im Seniorenalter. Rupert Lippke verbindet damit allerdings die Absicht, sich von den klischeebehafteten Begriffen „Gesundheit- oder Seniorensport“ zu lösen. „Die Teilnahme am Seniorensport findet oftmals eine etwas abwertende Äußerung. Zum Seniorensport, da gehen nur die Alten hin“, erklärt der 86-Jährige. Wer zähle sich schon gerne zum alten Eisen? Und mit dem Begriff „Gesundheitssport“ verhalte es sich ganz ähnlich. Wer offen sage, er betreibe Gesundheitssport, so Lippke, der setze sich automatisch neugierigen Fragen nach seiner Krankheit aus. „Mit seiner Krankheit will man aber nicht hausieren gehen“, meint Lippke. Und schnell käme man zu einem Schluss: „Da gehen nur die Kranken hin!“

Wamanoka soll einfach eine Alternative sein. Sich in geselliger Runde mit Gleichgesinnten ohne Leistungsdruck bewegen, dafür steht Wamanoka. Lustig und ungezwungen ist es in der Gruppe, jeder gibt sein Bestes und probiert risikolos neue Übungen aus und freut sich, wenn es erfolgreich war.

Neben Pilates, Rücken-Fit, Yoga und Tabata ist die Wamanoka-Gruppe ein weiteres Angebot in der Turnsparte der TuSG Ritterhude. Eines, auf das der Verein auch ein gehöriges Stück stolz ist. Der Zulauf der vergangenen Jahre bestätigt die Initiatoren. Mittlerweile sind die „Wamanokas“ auf 47 Teilnehmer angewachsen, sodass schon zwei Gruppen aufgemacht wurden. Der Jüngste ist „um die 60“, sagt Trainerin Haase, der Älteste „fast 90“.

Das Alter ist dabei nicht das ausschlaggebende Kriterium. Natürlich richtet sich dieses dosierte und auf den eigenen Bedürfnissen ausgerichtete Trainingskonzept an ältere Damen und Herren, um ihnen eine Möglichkeit zu geben, Sport zu treiben, beweglich zu bleiben. Jeder so viel er will und kann. „Aber es kann auch derjenige mitmachen, der gerade seinen zweiten Bandscheibenvorfall hatte und sich wieder ganz langsam herantasten will“, weiß Tanja Haase. Die Belastung lege jeder individuell fest – was in Zeiten von Corona ein wenig Improvisation erfordert. Hanteln hat eben nicht jeder zu Hause. Als Ersatz dienen Wasserflaschen, die so stark gefüllt werden, wie es derjenige will. Zu ihrem Erstaunen hat Tanja Haase, die normalerweise die Pilates- und Rücken-Fit-Gruppen betreut, festgestellt, dass „fast gar keiner ohne Hantel“ mitmacht. „Ich bin jemand, der viel fordert. Aber ich muss sagen, dass aus der Wamanoka-Gruppe echt alle super mitziehen“, sagt sie.