Das Warten auf den ersten Friseurbesuch hat ein Ende. Die Sportlerinnen und Sportler hängen dagegen weiter in der Luft. Für sie ist längst nicht geklärt, wie es in Zukunft weitergeht. (imago)

Wer sind Sie und warum sagen Sie Tobi zu mir?

Man man man, Ihre Sorgen hätte ich gerne, Herr Kollege. Aber Spaß beiseite. Tatsächlich ist das extrem merkwürdig. Ich habe aufgehört zu zählen, die wievielte Woche „Home-Office“ das ist. Stattdessen zähle ich eher mit, wie viele Wochen wir halbwegs unfallfrei im „Home-Schooling“ geschafft haben… Puuh…

Naja, man muss als Tageszeitung ja möglichst jede Zielgruppe ansprechen. Und ohne Frage ist das ein großes Thema bei den Jüngeren. Auch wenn es für viele völlig verrückt klingt, wenn 100 Zuschauer bei einem eFootball-Spiel zuschauen. Aber diese 100 Menschen würden sonst vielleicht RTL2 oder so Sachen wie „Promis unter Palmen“ angucken. Und wie Du richtig gesagt hast: 100 Zuschauer auf einem Fußballplatz wird es noch sehr viele Monate nicht geben.

Über den Profifußball möchte ich an dieser Stelle eigentlich gar nicht mehr großartig reden. Ich finde es beinahe schon ekelhaft, welches Bild da abgegeben wird. Aber jeder soll und muss das selbst für sich entscheiden. Geisterspiele in der Bezirksliga oder Landesliga? Naja, die Zuschauer könnten sicher den notwendigen Sicherheitsabstand bei den allermeisten Spielen problemlos einhalten. Aber ich denke, die Basis wird da noch sehr lange warten müssen. Was ganz besonders tragisch sein wird für die Nachwuchsfußballer. Denn wenn jetzt tatsächlich andere Sportarten wie Tennis wieder loslegen dürfen, befürchte ich eine große Abwanderungswelle vom Fußball. Viele Eltern (und Kinder) werden das nicht mitmachen, sechs Monate oder länger keinen Sport zu machen. Deshalb muss sich die Politik da dringend was einfallen lassen.

Ich finde, wenn die Lockerungen für die Fußball-Bundesliga gelten, müssen sie zwangsläufig auch für die Handball- und Volleyball-Bundesliga gelten. Tun sie aber nicht. Und das ist für mein Gerechtigkeitsempfinden nicht haltbar. Auch ein Volleyball-Bundesligist beschäftigt festangestellte Mitarbeiter, die jetzt vor dem Ruin stehen. Wieso dürfen die nicht weiterspielen, der Fußball aber schon? Wieso bekommt der Fußball immer eine Extrawurst, wenn es um solche Dinge geht? Nenn mich linker Sozi, aber eine solche Ungleichbehandlung ist für mich Kapitalismus in Reinkultur. Es wird nicht im Sinne des Sports entschieden, sondern im Sinne des Geldes. Und was ich mich in diesem Zusammenhang auch frage: Wie sollen das Millionen von Vätern ihren Kindern erklären? „Ja, Junge, ich weiß, Du darfst noch sechs Monate keine Punktspiele mit Deiner Mannschaft spielen. Aber die in der Bundesliga sind nun mal mehr wert als ihr. Das ist wichtig für das Land. Das ist wichtiger als wir alle…“ Was für eine Farce…

Was denkst Du denn, wann es soweit sein wird, Dennis? Starten wir im Sommer einfach ganz normal die neue Saison?

Es bleibt dabei: Wir werden weiter warten müssen. Und bis wir wieder über „normalen“ Spielbetrieb schreiben können, werden wir weiterhin alles geben, um unseren Leserinnen und Lesern auch in den kommenden Wochen einen interessanten Sportteil zu bieten. Apropos: Was ich mich die ganze Zeit schon gefragt habe: Hast Du eigentlich auch ein „Spiel des Lebens“?

(lacht) Absolut unmöglich. Und einen besseren Abschluss für dieses „Schott the Dohr“ hätte ich mir zudem kaum vorstellen können…

Zur Person

Die Sportredaktion

schließt den April ab. In unserer etwas anderen Monats-Rückschau lassen wir die vergangenen Wochen Revue passieren und diskutieren dabei auch über die Dinge, für die im redaktionellen Alltag oftmals kein Platz in der Zeitung ist. Nicht immer einer Meinung, aber meinungsstark. Nicht immer bierernst, aber mit voller Überzeugung für den hiesigen Amateursport. „Schott the Dohr“ – die Redakteure Tobias Dohr (oben) und Dennis Schott schließen die Tür.