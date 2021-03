* Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden. Heute mit Schwanewedes Talitha Aretz. (Fr)

Name: Talitha Aretz

Spitzname: Tali, Täleißa

Verein: FC Hansa Schwanewede

Alter: 24

Lieblingsposition (auf dem Sportplatz): Linkes Mittelfeld

Lieblingsposition (im Leben): Zwischen meinen Liebsten!

Man erkennt mich an: Meinem Pony, einem wiederverwendbaren Kaffeebecher, einem Lächeln auf dem Gesicht, auf dem Platz am Wertsachenbeutel und über die Knie gezogenen Stutzen.

Mit diesen drei Worten würde ich mich beschreiben: Loyal, ehrgeizig, empathisch.

Meine größte sportliche Leistung: Für mich persönlich die Hattricks, mannschaftlich das Spiel gegen Wolfsburg um die norddeutsche Meisterschaft.

Die schlechteste Entscheidung, die ich in einem Spiel getroffen habe: Die Eckfahne mit Betonhalterung vor dem Schuss nicht ein wenig zur Seite zu stellen.

Das mache ich als erstes, wenn ich ein Tor geschossen habe: Nachsehen, ob Eileen das Tor gesehen hat.

Was ich in einem Fußballspiel immer machen wollte, aber mich nie getraut habe: Einen Fallrückzieher.

Notbremse oder Gegentor zulassen? Brrrzzz kann man da als Bremerin ja wohl nur sagen, oder? Obwohl ich aus Verletzungsgründen dann wohl doch das Gegentor nehmen würde.

Werder oder HSV? Lebenslang Grün-Weiß!

Meine Laufbahn als Filmtitel: Der Film müsste erst gedreht werden – aber ich wäre bereit!

Meine schlimmste Angewohnheit: 20 Wecker zu stellen, dann doch noch mindestens dreimal aufzustehen, um zu gucken, ob ich überhaupt einen gestellt habe.

Wörter oder Phrasen, die du oft benutzt: „Tatsächlich“; „Wat is’?“

Die Auszeichnung zum Weltfußballer geht an: Clemens Fritz oder Theodor Gebre Selassie

Und im Landkreis Osterholz geht sie an? Ohne langes Nachdenken an Eileen Siemer.

Mit wem würdest du niemals im Aufzug steckenbleiben wollen? Arturo Vidal.

Wenn ich drei Wünsche frei hätte ... : Wäre ich absolut überfordert, weil es so viele Lebewesen gibt, die einen solchen Wunsch verdient hätten… ich würde aber versuchen, dafür zu sorgen, dass die Welt ein Stückchen besser wird!

* „Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden": Wir wollen das Beste aus der Zwangspause im Sport machen und die nervige Pandemie als Chance verstehen. Dazu, Menschen in die Zeitung zu bringen, die im „normalen Betrieb" wohl niemals dort auftauchen würden. Das Ziel: Unsere Leserinnen und Leser in dieser tristen Zeit mit einem Lächeln in den Tag schicken.

